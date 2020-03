Die rückläufige Beteiligung, die viele andere Sportarten in den Schüler-Jahrgängen trifft, ist beim Kunstturnen nicht zu spüren – zumindest mit Blick auf das Mittel der vergangenen Jahre. 109 Mädchen waren am Samstag beim Gerätturn-Schülerwettkampf des Turnbezirks Wittgenstein in Birkelbach dabei. Dies bedeutete ein leichtes Minus gegenüber 2018 (113 Starter) und 2016 (122), aber ein Plus gegenüber 2019 (107) und 2017 (103). Äußerst konstant ist hingegen die Beteiligung bei den Jungen: Diese liegt weiter bei null.

Wettkampftag auf zwei Teile gesplittet

Turnen „zieht“ also weiter bei den Mädchen, die sich aufgeregt nicht nur den Kampfrichtern, sondern auch den Eltern, Großeltern und Freunden präsentierten. Für die standen über die ganze Breite der Mehrzweckhalle zwei Reihen Bierzeltbänke bereit, um das Geschehen zu verfolgen. Damit das Gewimmel nicht zu groß wurde, teilte der Bezirk den Wettkampf sogar auf zwei Blöcke auf – die Schülerinnen A, B, E und F turnten morgens, die anderen nachmittags. Ein langer Tag und eine große Herausforderung also für die Kampfrichter.

Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 1 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

2 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

3 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

4 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

5 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

6 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

7 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

8 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

9 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

10 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

11 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

12 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

13 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

14 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

15 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

16 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

17 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

18 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

19 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

20 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

21 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

22 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

23 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

24 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

25 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

26 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

27 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

28 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

29 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

30 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

31 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

32 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

33 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

34 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

35 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

36 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

37 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

38 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

39 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

40 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

41 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

42 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

43 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

44 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

45 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

46 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

47 / 47 Schülerwettkämpfe des Turnbezirks Wittgenstein 109 Mädchen der Sportfreunde Birkelbach, des TSV Aue-Wingeshausen und TV Feudingen starten bei den Schülerwettkämpfen im Turnbezirk Wittgenstein Foto: Nasser Trabulsi

Bei den Ergebnissen lagen immer wieder die Mädchen der Sportfreunde Birkelbach auf den vorderen Plätzen. In der Einzelwertung galt dies für alle Altersklassen und in der Mannschaftswertung von den Schülerinnen F bis C – in den beiden ältesten Jahrgängen stellten die Sportfreunde kein Team.

Training bis zu viermal wöchentlich

Für die Erfolge wird im Verein viel getan: Bis zu viermal wöchentlich geht es in die Trainingshalle, wo qualifizierte Trainerinnen am Werk sind. Blickt man auf die Ergebnisse aus den anderen Bezirken, stehen die Birkelbacher vor allem in den jüngeren Jahrgängen gut da. Bei den Schülerinnen D und F wäre ein Mannschaftssieg auf Gau-Ebene zumindest keine Überraschung.

Altersklassenübergreifend erzielte Merle Birkelbach (SF Birkelbach/Schülerinnen A) mit 65,05 Punkten dank durchweg sauberen Pflichtübungen die meisten Zähler. Kippe am Stufenbarren, ein „Halb-Halb“ am Sprung, zwei Flickflacks am Boden – alles kein Problem.

Die hätte vielleicht auch Sophia Bergen (SF Birkelbach/Schülerinnen C) erreicht, doch in ihrer Altersklasse sind nur Elemente bis P(flichtstufe) 7 vorgesehen, also von vorneherein weniger Punkte als bei den älteren Mädels möglich. Mit ihren Leistungen wird Bergen auch auf Gau-Ebene gut aussehen, wobei sie das Pech hat, in einem Jahrgang mit den größten Talenten des VTB Siegen zu sein.

Etwas ausrechnen können sich im Einzel die D-Schülerinnen Luna Tudora, die aus Netphen nach Birkelbach gewechselt ist, und Lea Debus. Mit 58,70 und 58,60 Punkten lagen sie bei den Schülerinnen D fast gleichauf vorne.

Emmi-Lou Rath erzielt über 60 Punkte

Vom TV Feudingen, der mit 29 Mädchen anreiste, stach Anna Schneider heraus, die es bei den Schülerinnen B auf Platz drei schaffte. Bei 53,30 Gesamtpunkten hatte sie mit 13,70 Punkten am Schwebebalken das beste Ergebnis ihrer Altersklasse vorzuweisen.

Aus den Reihen des TSV Aue-Wingeshausen (33 Starter) glänzten vor allem Emmi-Lou Rath, mit 60,30 Punkten Zweite bei den Schülerinnen C, und Anni Schoenwolff, die bei den Schülerinnen D mit 56,20 Zählern Dritte wurde.

Die ersten drei Mannschaften und die drei besten Turnerinnen jeder Altersklasse qualifizierten sich für die Wettkämpfe auf Gau-Ebene. Hier haben die Wittgensteiner Vereine in diesem Jahr ein „Heimspiel“. Am Samstag, 29. März, sind die qualifizierten Vereine aus den Bezirken im Sieger- und Sauerland in der Birkelbacher Mehrzweckhalle zu Gast. Um die Pflichtübungen zu perfektionieren, bleibt also genau ein Monat Trainingszeit.

Die Ergebnisse (jeweils erste Drei) im Überblick

Gau-Schülerinnen-Wettkämpfe in Birkelbach

Schülerinnen A (Jg. 2003/04)

Einzelwertung: 1. Merle Birkelbach 65,05 Punkte; 2. Vivien Hoffmann (beide Sportfreunde Birkelbach) 55,35; 3. Sue-Ann Schneider (TV Feudingen) 48,80.

Schülerinnen B (Jg. 2005/06)

Mannschaftswertung: 1. TV Feudingen (Marie Müller, Anna Schneider, Leni Bald, Kathrin Mauer, Johanna von der Heydt) 155,60 – Einzelwertung: 1. Bille Marburger 59,50; 2. Nele Dreisbach (beide SF Birkelbach) 53,50; 3. Anna Schneider (TV Feudingen) 53,30.

Schülerinnen C (Jg. 2007/08)

Mannschaftswertung: 1. SF Birkelbach (Helvi Pfeil, Leni Rath, Leni Jung, Sophia Bergen, Senja Nave) 182,35; 2. TSV Aue-Wingeshausen (Lorina Dreisbach, Sophie Meinecke, Anni Schneider, Sanja Haschke, Emmi-Lou Rath) 171,80; 3. SF Birkelbach II (Mia Dreisbach, Maria Becker, Marlene Burda, Pauline Weller, Magdalena Heinrich) 166,70 – Einzelwertung: 1. Sophia Bergen (SF Birkelbach) 63,35; 2. Emmi-Lou Rath (TSV Aue-Wingeshausen) 60,30; 3. Senja Nave (SF Birkelbach) 58,70.

Schülerinnen D (Jg. 2009/10)

Mannschaftswertung: 1. SF Birkelbach (Hannah Knebel, Lea Debus, Giliana Klein, Helena Strietzel, Luna Tudora) 173,80; 2. TSV Aue-Wingeshausen (Pauline Franke, Anni Schoenwolff, Valena Dreisbach, Lyn Riedesel, Kathina Schmidt) 166,35; 3. TV Feudingen (Elia Koujemian, Hanna Beschorner, Neleen Kramer, Lina Rothenpieler, Lotta Wagner) 163,60 – Einzelwertung: 1. Luna Tudora 58,70; 2. Lea Debus (beide SF Birkelbach) 58,60; 3. Anni Schoenwolff (TSV Aue-Wingeshausen) 56,20.

Schülerinnen E (Jg. 2011/12)

Mannschaftswertung: 1. SF Birkelbach (Janna Müsse, Lea-Marie Saßmannshausen, Lena Wetter, Mariella Kleinwächter, Benja Stöcker) 163,65; 2. TSV Aue-Wingeshausen (Mathilda Bürger, Carlotta Rath, Sina Müsse, Lene Beuter, Inka Birkelbach) 158,85; 3. SF Birkelbach II (Hannah Kunz, Klara Dickel, Amy Rebstock, Maria Kratzel, Lyn Kleinwächter) 153,00 – Einzelwertung: 1. Janna Müsse 56,30; 2. Lena Wetter (beide SF Birkelbach) 53,50; 3. Sina Müsse (TSV Aue-Wingeshausen) 53,40.

Schülerinnen F (Jg. 2013/14)

Mannschaftswertung: 1. SF Birkelbach (Lucy Emmrich, Mathilda Heppe, Malia Klein, Emma Kasperski, Hayley Zerbe) 144,65; 2. SF Birkelbach II (Marleen Sittner, Nele Weber, Lea-Sophie Belz, Greta Baumgart, Lina Althaus) 126,95; 3. TV Feudingen (Elisabeth Bergmeister, Clara Grochowchski, Maria Kuhli, Paula Saßmannshausen, Leyla Schneider) 122,85 – Einzelwertung: 1. Emma Kasperski 49,25; 2. Malia Klein 48,35; 3. Lucy Emmrich (alle Sportfreunde Birkelbach) 46,65.