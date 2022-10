Zehnter Sieg im zehnten Spiel für Sportfreunde Sassenhausen

Wittgenstein. In der Kreisliga D marschieren die Spitzenteams mit Siegen vorweg. Zwei Mannschaften holen ihre ersten Punkte in dieser Saison.

In der Fußball-Kreisliga D3 haben die ersten vier Mannschaften, die Sportfreunde Sassenhausen, der SV Schameder II, TuS Erndtebrück III und der VfL Girkhausen, allesamt ihre Spiele gewonnen. Sassenhausen bleibt mit jetzt zehn Siegen aus zehn Partien an der Spitze, hat mit Heimspielen gegen die Verfolger aus Erndtebrück und Schameder nun aber zwei wahre Härtetests – jeweils in Heimspielen – vor der Brust.

Am Tabellenende sammelte die neu gegründete SG Laasphe/Niederlaasphe III mit einem 1:1 beim SV Oberes Banfetal ihren ersten Punktgewinn. Gleiches gelang dem mit drei Minuspunkten gestarteten FC Benfe II gegen den TuS Diedenshausen II – die beiden Torhüter Kevin Huckauf und Matthias Dickel durften den Kunstrasen in der Beierbach jeweils mit einer weißen Weste verlassen.

FC Weidenhausen - Sportfreunde Sassenhausen 0:2 (0:1). 0:1 Paul Saßmannshausen (24.), 0:2 Maximilian Schneider (71.).

SV Eckmannshausen III - SV Schameder II 1:4 (1:0). 1:0 Patrick Bruch (30.), 1:1 Timo Ludewig (57.), 1:2/1:3 Christian Geisler (65., 84.), 1:4 Philipp Hof (89.).

FC Ebenau II - TuS Erndtebrück III 0:6 (0:2). 0:1/0:2 Patrick Dobak (12., 45.+1), 0:3 Fatih Özdamar (53.), 0:4 Philipp Bald (60.), 0:5 Phil Röthig (83.), 0:6 P. Bald (88.).

VfL Girkhausen - Sportfreunde Edertal III 5:1 (3:1).1:0 Manuel Schlapp (2.), 2:0 Dmitry Zhuravlev (8., Elfmeter), 2:1 Zülküf Batidan (16.), 3:1 Wassim Omeirat (37., Freistoß), 4:1/5:1 Zhuravlev (57., 84., Elfmeter).

SV Oberes Banfetal II - SG Laasphe/Niederlaasphe III 1:1 (1:0). 1:0 Alexander Einloft (1.), 1:1 Markus Georg (75.).

FC Benfe II - TuS Diedenshausen II 0:0.

