Zeit für eine Zwischenbilanz

Einstelliger Tabellenplatz lautet das Ziel von Trainer Tobias Cramer. Man sieht ihm hier an, dass nicht immer alles nach Plan läuft.

Siegen. Nach 15 Saisonspielen in der Fußball-Oberliga sind die Sportfreunde Siegen in der Winterpause. Wir blicken auf den ersten Saisonabschnitt zurück.

Können die Siegener Sportfreunde, kann Trainer Tobias Cramer beim Blick auf die Tabelle der Oberliga Westfalen mit dem bisherigen Abschneiden am Jahresende zufrieden sein oder war mehr drin für die Mannschaft? 15 von 20 Spielen dieser Vorrunde sind absolviert, Rang neun steht mit 23 Punkten zu Buche. Wenn es denn zum Nachholspiel - man rechnet mit dem Auftritt der Wattenscheider am 13. Februar - kommt, warten auf die Kicker aus dem Leimbachtal bis zum Ende dieser Vorrunde einschließlich 27. März noch die Partien gegen Sprockhövel (Heimspiel, 20. Februar), Hamm (Auswärtsspiel, 6. März), Vreden (H., 20. März) und Gütersloh (A., 27. März) bei einem spielfreien Wochenende am drittletzten Spieltag (13. März).

Start wenig verheißungsvoll

Das Ziel ist klar definiert und lautete vom ersten Spieltag an: Die Abstiegsrunde vermeiden, mindestens Platz zehn erreichen. Wunsch war ein einstelliger Tabellenplatz - irgendwo zwischen Rang fünf und Rang acht.

Trainer Tobias Cramer: „Ich denke, dass wir diesem Ziel nahe gekommen sind. Einen Punkteschnitt von 1,53 steht zu Buche, das hatte ich mir so ungefähr vorgestellt.“

Der Saisonstart Ende August war dabei wenig verheißungsvoll. Der 0:2-Heimniederlage zum Auftakt gegen den TuS Haltern folgten das 3:3 im Derby beim TuS Erndtebrück und das wenig berauschende torlose Remis gegen die U23 von Preußen Münster. Erst nach der 1:3-Niederlage beim als Tabellenführer in die Winterpause gegangenen Nachwuchs-Team des Zweitligisten SC Paderborn gelang mit dem 3:1 gegen den RSV Meinerzhagen am 26. September der erste Saisonsieg.

Der Bann schien gebrochen, als eine Woche später mit dem 2:0 bei Westfalia Herne auch der erste Auswärtssieg gelang, doch das ernüchternde 0:3 im Leimbachstadion eine Woche später gegen Westfalia Rhynern war wieder ein Rückschritt.

Mit dem 2:0-Sieg beim Holzwickeder SC am 17. Oktober ging das Wechselspielchen von erfreulichen zu eher wenig erbaulichen Auftritten weiter. Denn am Spieltag danach setzte es wieder eine Heimniederlage - diesmal mit 0:1 gegen den ASC Dortmund.

Es folgte das 3:2 in Bamenohl, das aufgrund der Ausschreitungen auf dem engen Platz des Nachbarn aus dem Kreis Olpe eher unangenehme Erinnerungen weckte, und zudem ein Nachspiel vor dem Verbandsgericht des FLVW nach sich zog. Die 500 Euro Strafe schmerzen den finanziell nicht auf Rosen gebetteten Verein.

Doch die Gesichter hellten sich auf, als in der Woche danach das Lokalduell gegen den 1. FC Kaan-Marienborn anstand. Allerdings mussten sich die Fans bis in die Schlussminuten des längst verloren geglaubten Derbys gedulden, ehe sie nach 0:2-Rückstand noch den nicht mehr für möglich gehaltenen Weg aus der Verliererstraße bejubeln durften.

Derby-Schub bleibt aus

Waren es bei diesem 3:2-Erfolg die Chancenverwertung nach gut geschlagenen Standards (zwei Ecken, ein Freistoß) und die Moral, die überzeugten, so hieß es, bei der 0:3-Schlappe am 14. November gerade an diesen Dingen zweifeln. Eigentlich hätte der unerwartete Derbyerfolg einen Schub erzeugen sollen, doch der blieb aus.

„Fortsetzung folgt“, könnte die Anfangsphase der Partie gegen den TuS Ennepetal überschrieben werden. Denn im Leimbachstadion lagen die Siegener nach 20 Minuten 0:2 hinten - und es musste, ähnlich wie gegen die Käner - ein Kraftakt in den letzten 25 Minuten herhalten, um doch noch ein kleines Erfolgserlebnis mit in die Kabinen nehmen zu können. Die Turbulenzen nach dem Doppelpack von Innenverteidiger Tobias Filipzik zum 2:2, dem erneuten Rückstand 13 Minuten vor Schluss, dem verschossenen Elfmeter von Arda Nebi, der dann kurz darauf doch noch für den 3:3-Endstand sorgte, waren nichts für schwache Nerven.

Diesmal nahm man die Aufholjagd und die daraus erwachsene Mentalität mit zum nächsten Auswärtsspiel, erkämpfte beim SV Schermbeck mit 3:2 den nächsten Auswärtssieg, der eine Verbesserung auf Rang sieben zur Folge hatte - also in den Bereich, den man sich zu Beginn gewünscht hatte.

Die frühzeitige Absage des Wattenscheid-Spiels und schließlich das 1:1 beim FC Eintracht Rheine bildeten den Abschluss der Herbstserie.

