Am 25. und 26. Januar steigt in der neuen Giersberg-Sporthalle in Siegen das 29. Anti-Drogen-Fußballturnier „Zoff dem Stoff“.

„Zoff-dem-Stoff“: Für Spaß und gegen Drogen

Siegen-Wittgenstein. Siegen steht in den Startlöchern für das 29. Anti-Drogen-Fußballturnier „Zoff dem Stoff“! Der FC Eiserfeld, die Kreispolizeibehörde Siegen und die AOK NORDWEST haben wieder zwei interessante Turniertage organisiert. Ge-spielt wird am 25./26. Januar jeweils ab 9.30 Uhr in der neuen Drei-fachsporthalle am Giersberg.

„Wir unterstützen das Turnierkonzept mit einer Suchtvorbeugung ohne erhobenen Zeigefinger“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Dirk Schneider. Im vergangenen Jahr wurde ein Erlös von 2351 Euro für weitere Projekte in Schulen und Jugendgruppen erwirtschaftet.

Eingebettet in das Anti-Drogen-Turnier findet am ersten Turniertag das 2. Anti-Cyber-Hallenfußballturnier statt. Dann stehen Informatio-nen rund um die neue Sucht Smartphone im Vordergrund. Die Polizei begleitet diesen Turniertag mit speziellen Informationen für Spieler und Eltern. Zwölf D-Jugendmannschaften spielen um den neu geschaffenen Pokal. „Der Mannschaftssport fördert soziale Kontakte, den Teamgeist und das Selbstvertrauen. Sport ist deshalb ein perfektes Übungsfeld für das Hineinwachsen in unsere Gesellschaft“, sagt Andreas Müller, Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein, der auch in diesem Jahr die Schirmherrschaft übernommen hat.

Den Organisatoren um Bahman Pournazari (Kreispolizeibehörde), Alexander Stoll (AOK) und Maik Otto (FC Eiserfeld) ist es nach wie vor wichtig, die grundlegenden Inhalte zur Drogenprävention unter dem Motto „Zoff dem Stoff“ zu vermitteln. Sie setzen den Schwerpunkt besonders auf die heimischen Jugend-Mannschaften. Gleichwohl gehen mit dem FSV Frankfurt, dem FSV Mainz 05, Fortuna Köln und dem Bonner SC traditionsreiche Vereine an den Start.

Attraktives Rahmenprogramm

Ein attraktives Rahmenprogramm rundet beide Turniertage ab. Dabei steht das Motto „Kinder stark machen“ im Mittelpunkt. Geschicklichkeitsspiele außerhalb des Fußballs können absolviert werden. Unter anderem die Kickboxer der Judovereinigung Siegerland und die Turner der Siegerländer Kunstturn-Vereinigung werden ihr Können bei einem Showprogramm unter Beweis stellen. Aber auch der Austausch unter den Trainern und Betreuern ist wieder geplant. Zudem informiert das „Blaue Kreuz“ über seine Arbeit und bietet alkoholfreie Drinks an. Abgerundet wird das Programm durch eine Tombola.

Die Spielpläne und alle weiteren Informationen rund um die Turniere gibt es unter w ww.fceiserfeld.de/zoff-dem-stoff