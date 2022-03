Pass in die Gasse #317

Pass in die Gasse #317 Zukünftige Kaderplanung: In der Breite liegt die Kraft

Nicht nur der Nachwuchs geht zurück, auch der Spielertypus ändert sich. Unser Kolumnist schaut bei Kaderplanungen vor allem auf die Ersatzbank.

SF Birkelbach gewann mit 3:1 gegen Oberschledorn/Grafschaft. Mit ausschlaggebend für den Sieg war laut Trainer Carsten Roth vor allem die Ersatzbank: „Durch die Wechsel mit vier frischen Leuten haben wir wieder in die Spur gefunden“. Das ist nachvollziehbar, schlenderten seine Mannen nach dem 1:2-Anschlusstreffer der Gäste in Minute 62 in Richtung Ausgleich. Dass dieser nicht passierte, steht sinnbildlich für etwas, das Birkelbach lange fehlte: Breite im Kader.

Dabei bedeutet Breite nicht Masse. Es geht nicht um acht Bankdrücker, sondern um Ersatzspieler, mit denen man adäquat auf eine bestimmte Spielsituation reagieren kann. Und damit sind wir bei einem Dilemma. Nicht nur die Anzahl junger Spieler verringert sich kontinuierlich. Auch hat eine Veränderung im Spielertypus stattgefunden, wenn ich das einmal pauschalisieren darf.

Weniger Rücksicht auf den Fußball

Ohne Wertung ist zum Beispiel festzuhalten, dass Spieler früher ihre Urlaubstage nicht mit der Saison, ja nicht einmal mit der Vorbereitung kollidieren ließen. Heute undenkbar, fehlt im Juli der Familienvater, im August der Festivalgänger, im Februar der Skifahrer. Wie es Hannes Wader besingt: Heute hier, morgen dort. Bin kaum da, muss ich fort.

Diese Entwicklung wird sich weiter verselbstständigen. Amateurvereine werden den Fokus in puncto Saisonplanung nicht mehr auf individuelle Qualität richten können. Heißt in Schulnoten: lieber zwei befriedigende Verteidiger als ein sehr guter. Diese Philosophie beschert dir vielleicht keine Titel, aber auch kein Kellergespenst.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein