Zwei A-Ligisten schlagen auf dem Transfermarkt zu

Obersdorf/Netphen. SF Obersdorf/Rödgen stellt ein Quartett an neuen Spielern vor. Der SV Netphen holt einen ehemaligen Weggefährten von Trainer Stephan Schwarz.

Die Sportfreunde Obersdorf/Rödgen und der SV Netphen rüsten sich für die kommende Spielzeit und sind in den vergangenen Tagen auf dem Transfermarkt aktiv geworden.

Die Sportfreunde freuen sich dabei über ein Quartett an neuen Spielern. Philipp Gühmann, Tom Furchtbar, Berkay Atmis und Nils Zöller werden die Mannschaft von Trainer Carsten Brodbek verstärken. Philipp Gühmann ist ein alter Bekannter, der über langjährige Obersdorfer Erfahrung verfügt. Berkay Atmis hat zuletzt die Schuhe für die SpVg. Bürbach geschnürt und Nils Zöller kommt von der zweiten Mannschaft des SuS Niederschelden. Tom Furchtbar erhält ein Zweitspielrecht für die Obersdorfer.

Der SV Netphen hat ebenfalls einen Coup gelandet. Baris Sevinc (SSV Marienheide) wird zurück ins Siegerland kehren und ab der neuen Saison für die Johannländer auf Torejagd gehen. Er hat eine Vergangenheit mit dem Netphener Coach Stephan Schwarz, beide kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten bei der SpVg. Bürbach. „Baris hat einen Torriecher, bringt Spielverständnis mit und wird uns mit seiner Erfahrung weiterhelfen“, sagt Stephan Schwarz über den Neuzugang. Weitere Neuzugänge sollen in Kürze vorgestellt werden. „Wir befinden uns mit einigen Spielern in guten Gesprächen“, so Marco Schneider, Sportlicher Leiter des SV Netphen.

