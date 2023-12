Zwei Bad Laaspher Mannschaften stehen noch mit weißer Weste da

Ex-Profi Karsten Braasch spielt für Bad Laasphe auch in dieser Hallensaison in der Herren 50 Westfalenliga.

Wittgenstein So sieht die Bilanz der sieben Wittgensteiner Teams zur Halbzeit der Hallenrunde aus. Auch ein Ex-Profi spielt wieder mit.

Die sieben Wittgensteiner Mannschaften haben Teil eins der Tennis-Hallensaison absolviert – zwei davon gehen als Tabellenführer ins neue Jahr. Am 13./14. beziehungsweise 20./21. Januar wird die Runde fortgesetzt, in der manche noch drei, einzelne Teams auch nur noch ein Spiel haben.

Herren 50 Westfalenliga: Der TC Rot Weiß Laasphe, der in der Tennishalle in Dautphetal spielt, steht an Platz eins in der höchsten Klasse der Senioren im Winter. Neben zwei 4:2-Erfolgen in Billerbeck und gegen THC Münster gab es ein glattes 6:0 gegen Rheine für die Lahnstädter, bei denen neben Spielern aus Nordhessen auch wieder ein ehemaliger Profi gemeldet ist: Karsten Braasch (LK 3,1), der nominell die Nummer eins ist, plant im kommenden Jahr zumindest einen Einsatz für die Laaspher.

Herren 40 Verbandsliga: Auch hier stehen die Bad Laaspher noch ungeschlagen auf Platz eins. Die Westfalenmeister des vorigen Winters hat zuletzt beim SV Gosenbach das Derby im Siegerland gewonnen. Beim 5:1-Erfolg musste nur der auch in der Herren 50 spielende Meik Röhrig mit 5:10 im Match-Tiebreak einen Punkt abgeben. Christopher Amend, Christoph Büren und Timo Goebel gewannen, wie auch die beiden Doppel.

Herren 55 Verbandsliga: Etwas Verletzungspech und gesundheitliche kurzfristige Absagen machten es für den Kapitän und Laaspher Urgestein Dietmar Prause nicht immer leicht. Aber der TC überwintert wie bereits berichtet auf Platz drei in der Verbandsliga.

Herren 30 Südwestfalenliga: Eine schwierige Wintersaison mit vielen Absagen und Verletzungen beschert den punktlosen Bad Laasphe bisher die „Rote Laterne“ in der Südwestfalenliga. Auf Besserung der Personaldecke hofft Markus Benner für das kommende Jahr, um vielleicht noch ein paar Punkte in die Lahnstadt zu holen.

Herren Bezirksklasse: Nach zuvor zwei Remis und einer Niederlage feierten die Erndtebrücker Männer vorigen Sonntag den ersten Sieg. Beim 4:2 in Littfeld wendeten Nils Busch und Patrick Unterkalmsteiner vom TC GvC im Doppel ein Remis ab, indem sie den Match-Tiebreak 10:8 gewannen.

Herren 40 Bezirksklasse: Auch wenn der erste Sieg noch warten lässt, hat der TC Gottfried von Cramm zwei Pluspunkte auf seinem Konto. Wie zu Saisonbeginn so erkämpften sich die Erndtebrücker auch beim TC Bigge-Olsberg ein 3:3. Dirk Schneider und Gerhard Wörster retteten nach einem Doppeldrama mit 11:9 im dritten Satz den Punktgewinn, nachdem zuvor

Matthias Rothenpieler/Christian Arps fast genauso knapp ihr Doppel verloren hatten. Im Kampf um den Nicht-Abstieg muss beim ersten Spiel 2024 am 13. Januar gegen Herdecke ein Sieg her.

Damen Bezirksklasse: Die Mannschaft des TCW Bad Berleburg holte sich nach zwei Pleiten auch ohne die drei topgemeldeten Spielerinnen mit einem 6:0 gegen Marsberg den ersten Sieg und möchte noch mindestens einen nachlegen im neuen Jahr, um die Liga zu halten. (ds)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein