In Erndtebrück verlängert Zwei weitere Youngster bleiben dem TuS treu

Erndtebrück. Das hat Zukunft: Das Rudel an Jungspunden am Pulverwald scheint nicht kleiner zu werden – im Gegenteil.

Weitere Personalentscheidungen sind bei den Fußballern des TuS Erndtebrück gefallen. Die beiden 21-jährigen Tobias Hombach und Elvin Tricic verlängern vorzeitig ihre Verträge beim Oberligaverein um jeweils ein weiteres Jahr.

Tricic kämpft aktuell noch mit einer im Dezember zugezogenen Muskelverletzung, soll aber noch im März wieder einsatzfähig sein. Bis dato kommt der pfeilschnelle Angreifer auf 14 Pflichtspieleinsätze mit einem Torerfolg in dieser Saison.

Hombach, der wie Tricic im Sommer 2022 an den Pulverwald wechselte, kam bereits auf 17 Pflichtspieleinsätze und ebenfalls einen Treffer in der laufenden Saison. Seit Dezember steht der Mittelfeldakteuer ununterbrochen in der Anfangsformation von Cheftrainer Michael Müller.

Verein sieht noch viel Potenzial

„Wir freuen uns sehr, dass beide ihre Verträge verlängert haben, da sie in unseren zukünftigen Planungen eine wichtige Rolle einnehmen“, sagt Erndtebrücks sportlicher Leiter Holger Lerch in einer Pressemitteilung des Vereins über das Duo, Und ergänzt: „Beide haben sich hier bei uns ganz toll entwickelt und wir sehen in beiden noch jede Menge Entwicklungspotenzial. Gerade auch im Hinblick auf ihr Alter und unsere nachhaltige Ausrichtung.“

Anfang des Monats hatten bereits Innenverteidiger Admir Terzic und der defensive Mittelfeldspieler William Wolzenburg ihren Verbleib am Pulverwald dingfest gemacht.

