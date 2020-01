Adler empfangen gleich zwei Mannschaften aus Vohwinkel

Die Handballerinnen und Handballer starten an diesem Wochenende in die Rückrunde. Während die Teams der HSG Velbert/Heiligenhaus in heimischen Hallen aktiv werden, steht für die Verbandsliga-Damen des Niederbergischen HC das denkbar schwierigste Gastspiel auf dem Programm.

Beide HSG-Team mit Heimrecht

Die Herrenteams der HSG Velbert/Heiligenhaus haben an diesem Wochenende Heimrecht. Den Anfang macht am Samstag die dritte Mannschaft der Adler. In Heiligenhaus empfangen die Kreisligisten mit dem MTV Elberfeld einen der heißesten Aufstiegsanwärter. Im Falle eines Sieges könnte die HSG den Anschluss an die Spitzengruppe wiederherstellen. Anwurf der Begegnung ist um 16.15 Uhr.

Reserve-Teams beginnen

Die beiden ersten Garden spielen indes am Sonntag im Velberter Zitronenbunker – beide Teams empfangen den Vohwinkeler STV. Bereits um 10.45 Uhr startet die Bezirksliga-Auswahl gegen die zweite Mannschaft des VSTV, den derzeitigen Tabellenletzten. Entsprechend favorisiert geht die Adler-Reserve in diese Partie.

Im Anschluss, ab 12.30 Uhr, kommt es zum Landesliga-Aufeinandertreffen zwischen HSG und VSTV. In dieser Begegnung wird die Rollenverteilung jedoch eine andere sein. Während die Adler-Elite mit zehn Punkten im unteren Tabellendrittel zu finden ist, haben die Wuppertaler mit 19 Zählern noch realistische Chancen auf den Aufstieg. Es bleibt also abzuwarten, ob Trainer Elmar Müller den zweiten Sieg im dritten Spiel als HSG-Trainer wird einfahren können.

Schwere Aufgabe beim Ligaprimus

In der Verbandsliga der Damen könnte die Aufgabe für den NHC an diesem Wochenende kaum schwieriger sein. Zum Rückrundenauftakt gastieren die Niederbergerinnen am Samstag beim Bergischen HC. Der BHC thront aktuell an der Tabellenspitze. Dennoch gehen die NHC-Damen nicht chancenlos in die Partie, konnten sie doch ihre beiden letzten Spiele für sich entscheiden.

Zudem dürfte sich das Verbandsliga-Team um Interimstrainerin Kerstin Suhre wohl gerne für eine herbe 12:24-Hinspielniederlage revanchieren wollen. Die Begegnung startet um 17 Uhr.

Bereits am Samstag werden die Herrenmannschaften des NHC aktiv. Ab 16.30 Uhr spielen im Nevigeser Waldschlösschen die beiden Kreisliga-Teams gegeneinander – die Rollenverteilung dürfte dabei klar sein. Die Bezirksliga-Truppe um Trainer Thomas Schöne fordert ab 18 Uhr die dritte Mannschaft von Mettmann-Sport. Der NHC, aktuell auf Platz drei, geht als klarer Favorit in das Spiel.

Während die Kreisligisten des TVD Velbert an diesem Wochenende spielfrei haben, wird es für die Bezirksligisten ernst. Am Samstag ab 19 Uhr empfangen die Bäumer den LTV Wuppertal III im Birther Sportpalast.