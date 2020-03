Ratingen. Maik Bleckmann macht bei Ratingen 04/19 nur noch das Ehrentor – TVD verliert klar. Das ist nicht das einzige, was vor dem Pokalkracher weh tut.

„Das war sicherlich ein kleiner Rückschlag“, bekannte Michael Kirschner, Sportlicher Leiter des TVD Velbert, nach der 1:3-Niederlage in Ratingen und gab zu: „Nach den zuletzt guten Spielen gegen Monheim und in Kray, sowie der guten Vorbereitung hatten wir jetzt nicht damit gerechnet.“ Das Ergebnis war aber nicht das einzige, was den Bäumern bitter schmeckte.

Zu allem Überfluss sah kurz vor dem Schlusspfiff Jan-Steffen Meier wegen Meckerns erst die Gelbe und dann die Gelb-Rote Karte, weil er nicht aufhören wollte, und Patrick Ellguth musste wegen einer Unsportlichkeit gegenüber dem Schiedsrichter sogar mit „knallrot“ vom Platz.

Dogan ärgert sich über verpasste Großchance zu Beginn

Beide Akteure sind damit im Halbfinale des Niederrheinpokals am Mittwoch gegen die SSVg gesperrt. Dabei war die Partie in Ratingen längst entschieden.

Trainer Hüzeyfe Dogan überraschte auch mit einer Rotation in seiner Startelf, aber sein Kader besitzt schließlich ja auch in der Breite ausreichend Qualität für personelle Veränderungen.

So hatten die Gäste auch die erste Großchance, als Jonas Haub einen langen Ball von der rechten Seite in den Strafraum per Kopf weiterleitete, doch Kevin Zamkiewicz köpfte freistehend aus vier Metern zwar gegen die Laufrichtung des Torwarts, jedoch auch knapp über das Tor.

Tolles Tor von Lamidi, aber Velbert macht auch keine gute Figur

„Wenn wir diese klare Möglichkeit genutzt hätten, hätte die Partie womöglich auch einen anderen Verlauf genommen“, sagte der TVD-Coach nach dem Abpfiff auf der Pressekonferenz.

Kurz nach dieser Szene bekamen die Platzherren einen Eckball zugesprochen, den ein Ratinger zur 1:0-Führung verwertete, nachdem er in höchstem Tempo zum kurzen Pfosten gelaufen war. Die Dalbecksbäumer hatten sich von dem Schock des Rückstands noch nicht ganz erholt, da stand es bereits 2:0.

Der ehemalige SSVg-Angreifer Moses Lamidi setzte sich gegen zwei Velberter geschickt durch und schloss unhaltbar ab. „Man muss zugeben, dass Lamidi das wirklich toll gemacht hat, trotzdem kann man das besser verteidigen“, stellte Kirschner kritisch fest.

Bleckmann gelingt nur noch der Anschlusstreffer

Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte neutralisierten sich beide Teams, Torraumszenen blieben selten. In der Pause dokumentierte Dogan seine Unzufriedenheit über die Vorstellung seiner Mannschaft mit einem Dreifachwechsel.

Zwar spielten die Gäste nun druckvoller nach vorne, boten dabei aber nach Ballverlusten auch Räume, die die Angerländer zu Kontern nutzten. Einen verwerteten die mit dem Tor zum 3:0, das dann auch die Vorentscheidung bedeutete, denn den Velbertern gelang in der Schlussphase nur noch der Anschlusstreffer von Maik Bleckmann, der nach einem Eckball von Erhan Zent zum 1:3 Endstand verkürzte.

>> SO HABEN SIE GESPIELT:

Ratingen 04/19 – TVD Velbert 3:1 (2:0)

TVD: Lingk, Sealiti (46. Bleckmann), Meier, El Boudihi (46. Zent), Rybacki (57. Tabata), Yildiz, Aris (46. Fagasinski), Ellguth, Zamkiewicz, Oberlies, Haub Tore: 1:0 (10.), 2:0 (14.), 3:0 (60.), 3:1 Bleckmann (85.).

Feldverweise: Meier (88./gelb-rot), Ellguth (88./rot)