Velbert. Der SC Velbert will beim Winter-Cup in Essen den ersten Titel des Jahres holen. Dort trifft das Berkenkamp-Team auf einen Liga-Konkurrenten.

Der SC Velbert spielt in Essen um den Titel beim Winter-Cup

Die Fußballer des SC Velbert nehmen in der Vorbereitung auf die Rückrunde in der Oberliga am Winter-Cup des SV Burgaltendorf teil. Das Turnier ist ähnlich organisiert wie der Geno-Cup, der jedes Jahr im Sommer in Essen stattfindet.

Sechs Teams am Start

Sechs Teams spielen in zwei Gruppen um den Titel. Die Clubberer treffen dabei in ihrer Gruppe B auf den Gastgeber Burgaltendorf (Landesliga), der jüngst die Hallenstadtmeisterschaft in Essen gewonnen hat, sowie den Oberliga-Konkurrenten Sportfreunde Niederwenigern, gegen den der SC Velbert in der Hinrunde ein bittere Niederlage kassierte.

Die derzeit von Interims-Coach Andreas Berkenkamp trainierten Clubberer starten am Samstag ins Turnier und treffen direkt auf die Sportfreunde aus Niederwenigern. Anstoß ist um 16 Uhr. Weiter geht es für den SC am Freitag, 31. Januar. Dann trifft das Berkenkamp-Team um 19 Uhr auf Gastgeber Burgaltendorf.

Finale am 1. Februar

In Gruppe A spielen SpVg Schonnebeck (Oberliga), der VfB Frohnhausen (Landesliga) und der SC Werden-Heidhausen (Bezirksliga). Die beiden Gruppensieger treffen sich zum Abschluss im Finale (am 1. Februar).