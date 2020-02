Am sechsten Rückrundenspieltag im Tischtennis haben die erste und zweite Mannschaft des SV Union Velbert, die in der 3. Liga und der Regionalliga spielen, wegen der Nationalen Deutschen Einzelmeisterschaften in Chemnitz spielfrei. In den Spielklassen auf westdeutscher Ebene gibt es aber ein volles Programm.

Dabei tritt TTC SW Velbert beim MTG Horst an. SV Union Velbert III hat ein Doppelprogramm zu absolvieren: Am Freitagabend findet das Nachholspiel gegen SSV Germania Wuppertal statt, am Sonntagmorgen wartet das Gastspiel beim TTC Altena II.

Mit Tabellenführer MTG Horst hat der TTC SW Velbert eine anspruchsvolle Aufgabe vor sich. Die in der Rückrunde noch ungeschlagenen „Schwarz-Weißen“ hatten allerdings schon im Hinspiel gegen die Essener ein 8:8 erreicht und wollen mit einem positiven Ergebnis die Chance auf den Aufstiegsrundenplatz wahren. Bei einem Sieg könnten die Velberter direkt in den Aufstiegskampf eingreifen.

Union III noch ohne Rückrundensieg

Der SV Union Velbert III hat ganz andere Ziele. In der Rückrunde gab es bislang noch keinen Sieg. Gegen den bergischen Nachbarn SSV Germania Wuppertal, der ebenso noch Punkte für den Klassenverbleib benötigt, muss ein Sieg her. Die Gäste haben sich zur Rückrunde verstärkt und sind noch ohne Niederlage im neuen Jahr. Das wird eine schwere Prüfung für die Unioner, die das Hinspiel verloren hatte. Am Sonntagvormittag steht beim TTC Altena II ein weiteres „Endspiel“ an. Auch die Sauerländer sind auf Punkte angewiesen und werden Revanche nehmen wollen für die Hinspielniederlage, wo sie nur mit einem Rumpfteam antreten konnten.

Lokalsport Union mit Heimspiel im Intercup gegen Wien Nach dem 4:2-Sieg beim Intercup in Danzig hat die Auslosung für die nächste Runde dem SV Union Velbert ein Heimspiel beschert. Im Halbfinale trifft das Team auf SG Sportklub Flötzersteig A aus Wien. Die Gäste spielen in der 2. Liga Österreichs und belegen dort den vierten Platz. Die Begegnung findet am Samstag, 4. April, ab 17.30 Uhr, in der Halle Tönisheider Straße statt. Die Österreicher hatten den Halbfinaleinzug durch einen 4:3-Sieg gegen den italienischen Klub ASD Tennistavolo Norbello erreicht.

In der Bezirksklasse tritt der 1. TTC 31 Heiligenhaus beim Nachbarn TV Ratingen an, der noch Punkte zum sicheren Klassenerhalt benötigt und schon beim Hinspiel mit einem 8:8 punkten konnte. Damals traten die „31er“ allerdings ohne Mesut Duman (Nummer zwei) an. In Bestbesetzung sollte es zu einem Sieg reichen, der auch nötig ist, will man im Aufstiegsrennen keinen weiteren Boden verlieren.

Inzwischen auf Rang zwei vorgespielt hat sich SV Union Velbert IV, das in Bestbesetzung kaum zu schlagen ist. Da liegt das Problem: die Unioner werden auch beim TSV Gruiten wieder ohne Routinier Jiri Kroulik (Fußbruch) antreten müssen. Ohne ihn muss das Team immer hart um die Punkte kämpfen.

Der Gastgeber wird alles geben, da er Punkte zum Klassenerhalt sammeln muss. Das gilt auch noch für das gut in die Rückrunde gestartete Team des TTC SW Velbert II. Beim Spitzenreiter TSV Fortuna Wuppertal, der das Hinspiel 9:3 gewann, sind die Velberter aber in der Außenseiterrolle.