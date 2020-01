Velbert. Der Sieg in der Kreisliga-Partie beförderte die Handballer des Niederbergischen HC II an die Tabellenspitze. Klarer 28:19-Erfolg gegen HSG III.

Die NHC-Reserve grüßt nach Derby-Sieg von der Tabellenspitze

In der Handball-Kreisliga der Herren fand am letzten Hinrunden-Spieltag das Derby zwischen der HSG Velbert/Heiligenhaus III und dem Niederbergischen HC II statt. Im ersten Durchgang waren es vor allem die Adler, die dem Spiel mit einem taktischen Kniff ihren Stempel aufdrückten, im zweiten Spielabschnitt übernahmen allerdings die Niederberger die Kontrolle über das Spiel. Am Ende hieß es 28:19 (12:9) für den NHC.

Am letzten Kreisliga-Spieltag durften sich Handballfreunde über ein Derby zwischen den Teams der HSG und des NHC freuen. Vor der Begegnung in Heiligenhaus rangierten die Niederberger mit 19 Punkten auf dem Konto knapp vor den Adlern, welche 16 Zähler vorzuweisen hatten – es durfte ein entsprechend spannendes Spiel erwartet werden.

Schleppender Start für NHC

Wie bereits am vergangenen Spieltag fand der NHC schleppend in die Partie. Insbesondere im Abschluss stockte der Niederbergische Angriffszug und die Begegnung verlief auf Augenhöhe. Die Hausherren, die an diesem Tag auf Rückraumspieler Marcel Stöters verzichten mussten, setzten hingegen auf ein taktisches Mittel. Der Rechtsaußen der Adler-Reserve löste immer wieder zum zweiten Kreisläufer auf, was der Mannschaft von Trainer Holger Wille zunehmend Kopfschmerzen bereitete.

Die Gastgeber übernahmen gegen Mitte des ersten Durchgangs die Führung. In Folge einer Auszeit fand der NHC dann jedoch etwas besser in die Spur und konnte sich mit einer 12:9-Führung in die Pause verabschieden.

Pfeifer und Kuge dominieren

Im zweiten Abschnitt präsentierten sich die Gäste deutlich stärker. Insbesondere der Rückraum des NHC wurde zunehmend zu einem Faktor. Jonas Pfeifer und besonders Steffen Kuge konnten ihrem Team immer wieder mit Treffern helfen. In der Defensive verstärkte Carl Illesy die Niederbeger, was sich im zweiten Abschnitt auch bemerkbar machte. Dies hatte unter anderem einen 7-Tore-Lauf der Gäste zu Beginn der zweiten Hälfte zur Folge, welcher das Derby vorentscheidend beeinflussen sollte. Bis zum Schlusspfiff wuchs der Vorsprung des NHC auf 9 Treffer an – die Begegnung zwischen der HSG Velbert/Heiligenhaus III und dem Niederbergischen HC II endete mit 19:28.

Die zweite Mannschaft des Niederbergischen HC grüßt nach diesem Erfolg von der Tabellenspitze und ist somit die punktemäßig beste Mannschaft der Kreisliga-Hinrunde. Nun gilt es für die Niederberger eine ähnlich positive Rückrunde zu spielen, um am Ende der Spielzeit den Aufstieg in Bezirksliga feiern zu können.

Die dritte Garde der HSG Velbert/Heiligenhaus rangiert indes weiterhin auf dem fünften Tabellenplatz.