Die Velberter Sportlerwahl ist eröffnet

Ab sofort haben die Velberterinnen und Velberter die Wahl – sie dürfen die Velberter Asse des Jahres küren. Der StadtSportbund ruft zur traditionellen Abstimmung in den beiden Kategorien Sportler(in) und Mannschaft des Jahres auf.

Wie in den vergangenen Jahren werden die Asse wieder im Netz ermittelt: „Nach den erfolgreichen Online-Votings der letzten Jahre lädt der StadtSportBund Velbert auch 2020 auf seiner Website www.ssb-velbert.de zur Wahl“, sagt Peter Blau, der Vorsitzende des Velberter StadtSportbundes. Die Wahl läuft bis zum 8. März.

StadtSportbund bittet wieder zum Online-Voting

Das Verfahren ist ganz einfach: Webseite des StadtSportbundes Velbert anklicken und „Voting“ aufrufen. Für jede Kategorie darf dann nur eine Stimme abgegeben werden. Die Gewinner erden dann im Frühjahr wieder bei einer Feierstunde von Vertretern der Stadt und vom Stadtsportbund geehrt. Ort und Termin werden noch bekannt gegeben. Die Online-Adresse des StadtSportbundes ist:

www.ssb-velbert.de

Gesucht werden die Nachfolger für die Handball-Damen des Niederbergischen HC sowie für Kampfsportler Petros Petropoulos, die 2019 zur Mannschaft und zum Sportler des Jahres gewählt wurden.

Der SSB hat bei seinen Nominierungen wieder ein breites Spektrum abgedeckt. Einige Kandidaten wie Schwimmerinn Britta Weber, Sportschütze Alexander Hufnagel oder die Wasserballer des Velberter SV waren schon im letzten Jahr unter den Kandidaten.

Die Masters-Weltmeisterin Britta Weber vom Schwimmverein Neviges ist wieder nominiert. Foto: SvN

Dazu gibt es weitere Asse, die nationale und internationale Spitzenleistungen gebracht haben, so Judokämpferin Marie König, Rollkunstläuferin Isabell Wiethoff, Golfer Harald Erlbruch oder Ruderin Laura Kampmann, die neben mehreren DM-Titeln noch eine WM-Medaille gewann.

Einzel

Alexander Hufnagel von den Hardenberger Schützen. Mehrfacher Deutscher Meister 2019 Revolver Magnum 44 und Sportrevolver

Britta Weber vom SV Neviges. Verbandsmeisterin Brust, Lagen, Rücken, NRW Meisterschaften, 3. Platz Deutsche Meisterschaften, 1.Platz bei den Masters-Weltmeisterschaften in Südkorea.

Isabell Wiethoff vom Rollkunstlaufteam der Velberter SG. Deutsche Meisterin 2019 Rollkunstlauf Kür.

Marie König vom Velberter Judo Club. 2. Platz Westdeutsche Meisterschaften U21, 3. Platz Deutsche Meisterschaften U21, 1.Platz Bezirksmeisterschafen der Frauen, 1. Platz Westdeutsche Meisterschaften der Frauen

Harald Erlbruch vom BGS Hardenberg Pötter. Deutscher Meister in der Kategorie Matchplay der Herren

Laura Kampmann (Langenberger Rudersportlerin). Deutsche Meisterin U23 im Einer und im Doppelvierer sowie im Sprint. Silber bei der U23 Weltmeisterschaft im Doppelvierer in Florida. Bronze bei der Europäischen Hochschulmeisterschaft im Einer in Schweden.

Sicher eine aussichtsreiche Kandidatin: Ruder-Ass Laura Kampmann, Vizeweltmeisterin und mehrfache Deutsche Meisterin. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Mannschaften

Velberter SV, Wasserball: Die Herren sind wieder Meister in der Bezirksliga, Der Altersdurchschnitt der Mannschaft beträgt 50 Jahre.

Velberter SG, Damen-Volleyball: Die VSG wird Meister Bezirksklasse und steigt in die Bezirksliga auf.

Commanders Velbert, Skaterhockey: Die Junioren werden Meister und steigen in die erste Liga auf.