Güngör-Elf kassiert derbe 1:6-Klatsche gegen Büderich

Im Vergleich der Tabellendritten der Bezirksligaparallelgruppen musste der SV Union eine derbe 1:6-Klatsche in Meerbusch hinnehmen.

In der Anfangsphase dominierten die Velberter und gingen nach einer Viertelstunde mit 1:0 in Führung. Nach einem langen Pass lief der schnelle Thomas Held allein auf den Torwart zu und überlupfte ihn. „Danach haben wir uns wohl ein bisschen zu sicher gefühlt und sind ab der 30. Minute in Lethargie verfallen“, befand Union-Trainer Mesut Güngör. Innerhalb von drei Minuten fing sich sein Team drei Gegentore ein. Gleich dreimal in Folge wurde die rechte Abwehrseite ausgespielt und auch in der Mitte stimmte die Zuordnung nicht, so dass die Büdericher plötzlich mit 3:1 vorne lagen.

Velberter haben wenig entgegenzusetzen

„Da wurde außen nicht energisch genug gestört, die Innenverteidiger waren nicht auf der Höhe und die Sechser haben nicht richtig mitgemacht“, kritisierte der Coach.

Auch im zweiten Durchgang wurde es nicht besser und die Gäste hatten dem schnellen Umschaltspiel der Meerbuscher nur wenig entgegenzusetzen. Die überzeugten durch Laufstärke sowie spielerische Qualität und legten noch drei weitere Tore zum 6:1-Endstand nach.

„Das war kein Zweikampfverhalten, sondern Händchenhalten“

Mesut Güngör meldete für die kommende Woche Redebedarf an. „Nach einer halben Stunde war es eine absolut blutleere Vorstellung meiner Mannschaft. Da habe ich kein Aufbäumen, keine Laufbereitschaft erkannt. Das war kein Zweikampfverhalten, sondern Händchenhalten und spazieren gehen, wir haben uns abschlachten lassen. Dass wir zweimal am Wochenende gespielt haben, lasse ich als Ausrede nicht gelten. Man kann mal verlieren, aber die Art und Weise wie ist entscheidend. Das war Arbeitsverweigerung und das lasse ich mir nicht gefallen“, sagte Güngör.

FC Büderich – SV Union Velbert 6:1 (3:1)

Tore: 0:1 Held (15.), 1:1 (34.), 2:1 (35.), 3:1 (36.), 4:1 (66.), 5:1 (75.), 6:1 (87.)