Handballerinnen des NHC siegen in der Schlusssekunde

Die Handballerinnen des Niederbergischen HC feierten in der Verbandsliga einen weiteren Sieg. Zum Abschluss der Hinrunde gastierte die Mannschaft von Interims-Trainerin Kerstin Suhre bei der SG Überruhr II und setzte sich am Ende eines umkämpften Spiels mit 29:28 durch.

Wie schon oft in dieser Spielzeit plagten die NHC-Damen Verletzungssorgen. Mit Davina Korzer fiel erneut eine routinierte Spielerin aus. Der NHC reiste somit nur mit elf Spielerinnen zur SGÜ. Von Beginn an entwickelte sich ein spannendes Spiel zwischen den beiden Tabellennachbarn. Auf eine ausgeglichene Anfangsphase folgte ein Spielabschnitt, in dem die Gäste des NHC führten. Ab Mitte des ersten Durchgangs wechselte die Führung jedoch zugunsten der SGÜ. Während der NHC den starken Essener Rückraum weitestgehend unter Kontrolle behielt, zeigten sich in der Kreisverteidigung einige Schwächen. Die Folge: Ein 17:18-Pausen-Rückstand.

NHC kann sich nicht absetzen

Zu Beginn der zweiten Hälfte übernahmen die Niederbergerinnen die Führung erneut, verpassten es jedoch sich entscheidend abzusetzen. Dank einiger verwandelter Tempogegenstöße in der Schlussphase, wahrte der NHC die Siegchancen. Es war schließlich Jacqueline Klem, die in den Schlusssekunden das entscheidende Tor zum 29:28-NHC-Sieg warf. Für Interimstrainerin Kerstin Suhre war es der zweite Sieg im zweiten Spiel. „Auch wenn es viele Fehler gab, muss ich dem Team eine tolle kämpferische Leistung attestieren.“, so Suhre. „Die Mädels haben nie aufgegeben und so glücklich, aber verdient gewonnen.“

Die NHC-Damen schrauben ihr Punktekonto auf 14 Zähler hoch, was den fünften Rang bedeutet. Zum Rückrundenauftakt gastiert das Suhre-Team beim Bergischen HC.