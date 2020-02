Die Hockeyspielerinnen des Hockey-Clubs Velbert haben das letzte Spiel der Oberliga-Hallen-Saison erfolgreich bestritten. Das Team um Spielerin Joana Röhricht gewann gegen Schwarz-Weiß Neuss klar mit 8:2 (4:1).

„Auch wenn der Klassenerhalt schon sicher war, wollten wir keine Punkte gegen das Tabellenschlusslicht verschenken und mit einem Sieg in die Feldrunde starte“, sagte Röhricht, deren Mannschaft die Partie mit guten Spielzügen direkt auf das gegnerische Tor begann. Ins Tor ging der Ball jedoch vorerst nicht. Die Spielerinnen aus Neuss agierten sehr defensiv, weswegen sich die Velberterinnen uns durch gutes Passspiel die Lücken schaffen mussten. Und das klappte auch nach fünf Minute. Joana Röhricht brachte den Ball auf die völlig freie stehende Carlotta Ganssen in den Kreis, sie spielte dann die Torhüterin mit einem soliden Rückhandzieher aus und netzte ein.

Schmahl erhöht auf 3:0

„Unser Team war spielerisch eindeutig sicherer und kam oft in den Kreis der Gegnerinnen“, so Röhricht, die in der 14. Minute zum 2:0 traf. Keine zwei Minuten später erhöhte Luisa Schmahl auf 3:0. Beide Spielerinnen konnten den Ball per Nachschuss in das Tor bringen.

In der 18. Spielminute schafften es dann allerdings auch die Damen aus Neuss vors Tor. Nach einem Konter brachten sie den Ball mit einem Schlenzer ins kurze Eck ins Netz und kamen damit zum 1:3-Anschlusstreffer.

Antwort folgt prompt

„Das wollten wir uns aber nicht gefallen lassen und antworteten prompt“, schilderte Johanna Röhricht. Lara Becker legt auf Carlotta Ganssen ab, die dann schließlich den Ball mit der Rückhand in das gegnerische Tor schoss (21.). So stand es dann 4:1 zur Halbzeit.

Auch nach der Pause begannen die Velberterinnen begann gut und strukturiert. „Das Spiel war aber, wie in der ersten Halbzeit, sehr vom defensiven System beider Mannschaften geprägt“, sagte Röhricht. Torchancen mussten daher immer sorgfältig aufgespielt werden.

In der 43. Spielminute war es dann wieder Joana Röhricht, die den Ball mit einem Rückhandschuss Richtung Tor brachte. Die Neusser Verteidigerin fälschte noch ab und bugsierte den Ball durch die Beine ihrer Torhüterin - 5:1. Schon eine Minute später verwandelte Carlotta Ganssen eine kurze Ecke und erhöhte auf 6:1.

Nur eine kurze Ecke für Neuss

„Durch sicheres Kontakten in den gegnerischen Kreis konnten wir erneut eine Ecke für uns gewinnen“, so Joana Röhricht, die mit einem schönen Schlenzer den Ball zum 7:1 einschoss (49.). „Trotz unserer durchgehend soliden Defensive erspielten sich die Neusserinnen in der 52. Minute ihre erste und einzige kurze Ecke“, schildert e die Torschützin. Diese verwandelten die Neusser zum 7:2.

Kurz vor Ende war es Mia Schulte, die einen schönen Ball aufs Tor brachte. Lara Becker gab ihm den letzten Hieb und brachte das Spielgerät im Neusser Kasten unter. Mit dem 8:2 schlossen die Velberterinnen dann das Spiel und die Hallensaison ab.

Hockey-Club Velbert - SW Neuss 8:2 (4:1)

HCV: Becker (1), Breier, Ganssen (3), Greve, Jülicher, Krampe, Ludwig, Röhricht (3), Schmahl (1), Schulte, Söylemez