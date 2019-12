Nach dem Sieg über Hüttersdorf erwarten die Heiligenhaus am Samstag Kamp-Lintfort auf den Bahnen der Heljens-Anlage

Heiligenhauser Bundesliga-Asse setzen Heimserie fort

Heiligenhaus. Die Bundesliga-Kegler von SK Heiligenhaus haben die erste Folge ihrer Heimserie erfolgreich abgedreht, den KSC Hütterdsorf bezwangen sie mit 3:0. Bereits am kommenden Samstag folgt Folge zwei, dann gastiert um 13 Uhr der SK Kamp Lintfort auf der Anlage am Heljensbad an der Selbecker Straße.

Gegen Hüttersdorf hatte einmal mehr der mehrfache Weltmeister André Laukmann mit phänomenalen 942 Holz den Grundstein für einen deutlichen Sieg gelegt. Marcel Grote lieferte mit 884 Holz ebenfalls ein gutes Ergebnis ab. Leichte Bedenken gab es im Mittelblock. Mittelblock holt trotz gesundheitlicher Probleme ein starkes Ergebnis Sowohl Kerim Demirbag (857) als auch Robin Holler (875) traten grippegeschwächt an, kämpften sich aber tapfer durch, so dass sich den Gästen aus dem Saarland keine Chancen auf Wertungen boten. Marcel Schneimann konnte mit seinen 902 Holz endlich mal wieder zu Hause die 900er – Hürde überspringen, was ihm nach zuletzt sehr starken Auswärtsspielen zusätzlichen Schub für den Saisonendspurt geben wird. Einzig Knut Martini fiel mit 797 Holz ab, was Kapitän Grote ratlos macht: „Für Knut tut es mir leid. Er hängt sich im Training voll rein, legt Extraschichten ein und geht mit seiner professionellen Einstellung immer vorweg.“ Am klaren Sieg änderte das nichts: 5257:4659 Holz, 52:26 in der Einzelwertung und somit 3:0 lautete das Endergebnis. Reserve in der NRW-Liga auf Aufstiegskurs In der zweiten Mannschaft feierten Daniel Mittelstädt mit 900 Holz und Holger Parassini mit 844 Holz beim 3:0-Sieg in der NRW-Liga über Düsseldorf eine gelungene Rückkehr auf die heimischen Bahnen. Die Bundesliga-Reserve bleibt damit auf Aufstiegskurs. Wann die beiden Heiligenhauser Urgesteine ihr Comeback in der ersten Mannschaft feiern, ließ Grote noch offen, verriet aber: „Der Zeitpunkt rückt näher. Vielleicht haben wir aber am kommenden Samstag im Heimspiel gegen SK Kamp-Lintfort ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk für unsere Fans dabei.“