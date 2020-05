HSG Velbert/Heiligenhaus zieht jungen Torhüter hoch

Elmar Müller, Trainer der HSG Velbert/Heiligenhaus bekommt einen weiteren Torhüter in sein Team.

Velbert/Heiligenhaus. Ein weiterer Spieler aus der eigenen Jugend bekommt bei der HSG Velbert/Heiligenhaus eine Chance. Er spielte bisher für die zweite Mannschaft.

Nachdem die HSG Velbert/Heiligenhaus mit Lutz Niemarkt bereits einen talentierter Nachwuchsspieler in den Kader der ersten Mannschaft hochgezogen hat, bekommt nun ein weiterer junger Akteur die Chance, sich im Landesliga-Team von Trainer Elmar Müller zu beweisen.

Philip von Schemm stammt aus der eigenen Jugend, spielte in der vergangenen Saison aber bereits in der zweiten Mannschaft, die in der Bezirksliga durch den Ligaabbruch aufgrund des Coronavirus auf Rang sechs landete. Von Schemm hütete dort das Tor.

Philip von Schemm ist Torhüter

„Seine Größe und seine langen Beine, kombiniert mit den Einflüssen unseres Torwarttrainers, werden unseren Gegnern in der kommenden Spielzeit Probleme bereiten“, heißt es auf den offiziellen Kanälen der HSG über ihren neuen Keeper.

Vorher hatte die HSG bereits die Verpflichtung von Max Zador vom Turnerbund Wülfrath bekanntgegeben. Kevin und Philip Hellmond verlassen den Klub indes.