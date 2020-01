Langenberger SG holt fünfmal Gold im Glaspalast

Sindelfingen. Mit einem beachtlichen Erfolg startet die Taekwondo-Abteilung der Langenberger SG ins neue Jahr. Beim traditionsreichen internationalen Park Pokal-Turnier in Sindelfingen landeten die LSG-Talente unter den Top Ten der Teamwertung und brachten es unter fast 500 Teilnehmern auf etliche Spitzenplatzierungen.

Bereits zum 34. Mal wurde das Kampfkunst-Festval im großen Glaspalast zelebriert, diesmal mit einer Neuheit: Es gab zusätzlich ein Grand Prix-Turnier in den Kinderklassen als „WTE Open European Kids Championships“.

Talente aus 35 Ländern bei der Kinder-Europameisterschaft

Hier nominierten die Vereine und Verbände aus 35 Ländern ihre jüngsten Sportler, nicht weniger als 350 an der Zahl. Die LSG bot für diese Kinder-Europameisterschaft in der Leistungsklasse LK II Liv Schröter und Lyssa Stückrath auf. Die achtjährige Lyssa hatte im Viertelfinale ein großes Los gezogen: Sie trat gegen die spätere EM-Siegerin aus Griechenland an. Die junge Langenbergerin machte ihre Sache gut, kam aber nicht gegen die erfahrene Gegnerin an und gewann schließlich die Bronze-Medaille.

Auf der Nachbarmatte zog derweil ihre gleichaltrige Teamkollegin Liv Schröter durch einen Technischen K.o. gegen ihre Gegnerin aus Aserbaidschan ins Halbfinale ein. Hier siegte sie überlegen gegen die Italienerin Eleana Karola Maretta und stand im Finale – auch hier erwies sie sich als weit überlegen und holte gegen die Französin Lena Magpantay die Goldmedaille. „Das war sensationell“, lobte Trainerin und Abteilungsleiterin Melanie Colak.

Vereinsinternes Finale der Langenberger SG beim internationalen Park Pokal: Aylin Colak (li.) und Ceyda Arslan landen auf Platz eins und zwei Foto: LSG

Einmal vor Ort, nahmen die jungen EM-Medaillengewinnerinnen am nächsten Tag am Park Pokal teil. Lyssa Stückrath holte wieder Bronze und Liv Schröter gewann nach drei siegreichen Kämpfen gleich die nächste Goldmedaille – es blieb nicht die einzige für die LSG.

Auch Aylin Cecile Colak, die vor gut neun Jahren ihr Debüt im Glaspalast gegeben hatte, gewann ihre Konkurrenz. Im Finale bezwang sie ihre Cousine und Trainingspartnerin Ceyda Arslan, die wie Aylin zuvor alle Vorrundenkämpfe gewonnen hatte. Ebenfalls auf Platz eins startete Isnaur El´darhaonv durch. Es war sein letzter Start in der Jugend A Klasse, nun kämpft er bei den Herren.

Jason Gyeik feiert einen überraschenden, aber verdienten Sieg

Eine der größten Überraschungen war der erste Platz für den elfjährigen Jason Geyik. „Er hat sich mit sehr viel Siegeswillen und technischer Genauigkeit ins Finale gekämpft“, lobte Melanie Colak.

Damit gab es insgesamt fünfmal Gold im Glaspalast – und weitere Medaillen: Nayan Can Colak, Simon Spohr und Joshua-Elias Pauly kämpften sich bis ins Viertelfinale vor und wurden mit Bronze belohnt.

Auch im Mädchen-Team der LSG läuft es: Lea Lailani Winkelmann und Melina Heckmann platzierten sich mit guten Leistungen auf Rang zwei, Dilara Arslan und Lyssa Stückrath folgten auf den dritten Plätzen. Die vielen starken Ergebnisse zahlten sich aus: In der Mannschaftswertung belegte das LSG Taekwondo-Team Platz sieben unter insgesamt 120 internationalen Vereinen. Eine starke Leistung.