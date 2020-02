Langenberger SG ist gegen den TTC Dormagen klarer Favorit

Die Tischtennisspielerinnen der Langenberger SG haben in der Bezirksklasse schon das Hinspiel beim TTC Dormagen klar mit 8:2 gewonnen und sind entsprechend im Rückspiel favorisiert. Allerdings nur, wenn die Langenbergerinnen in Dormagen in Bestbesetzung antreten können.

Die zweite Damenmannschaft des Post SV Heiligenhaus möchte gegen Schlusslicht TTV DJK Altenessen den Hinspielerfolg wiederholen.

Union-Junioren haben die DJK Jugend Eller zu Gast

Bei den Jungen hat Spitzenreiter SV Union Velbert den Tabellenfünften DJK Jugend Eller zu Gast. Nach dem 7:3 in Düsseldorf soll es auch in eigener Halle einen Erfolg geben, um den Ein-Punkte-Vorsprung in der Bezirksliga vor Konkurrent Borussia Düsseldorf II (gegen TTSC 71 Mülheim) zu behaupten.

In der Bezirksklasse bestreitet SV Union II am Freitagabend das Nachholspiel beim Spitzenreiter TTV Ronsdorf (bislang nur eine Niederlage) und ist nach der 3:7-Niederlage im Hinspiel nicht in der Favoritenrolle.

Gegen Eller II soll es aber in heimischer Halle eine Revanche für die 2:8-Niederlage in Düsseldorf geben. Die bislang guten Rückrundenergebnisse lassen die Unioner auf einen Erfolg hoffen.