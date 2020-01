Niederbergischer HC: Dreier-Pack zum Auftakt

Für die Handballerinnen und Handballer endet an diesem Wochenende die Winterpause. Für den Niederbergischen HC steht zum Jahresauftakt ein Heimspieltag am Samstag mit drei Partien auf dem Plan – die Verbandsliga-Damen sowie die Bezirks- und Kreisliga-Herren empfangen ihre Kontrahenten in Neviges. Die erste Garde der HSG Velbert/Heiligenhaus reist derweil mit ihrem neuen Trainer zum Tabellennachbarn, die Adler-Reserve bestreitet ein waschechtes Bezirksliga-Spitzenspiel

Herren beginnen am Waldschlößchen

Wie gewohnt eröffnen die Kreisliga-Herren des Niederbergischen HC den samstäglichen Spieltag im Nevigeser Waldschlösschen. Die zweite Mannschaft des NHC konnte vor der Winterpause mit einem Sieg über Tabellenführer HC Hasslinghausen die eigenen Aufstiegschancen wahren und will den Schwung gerne in das neue Jahr transferieren. Die Niederberger empfangen 16 Uhr den Vohwinkeler STV III. Gegen den Neunten der Tabelle ist das Wille-Team klarer Favorit.

Im Anschluss haben die Verbandsliga-Damen des Niederbergischen HC ihren Auftritt. Anders als die Kreisligisten hatten sie sich mit einer Niederlage in die Winterpause verabschiedet. Zum Jahresauftakt müssen sie auf Trainer Harald Milde verzichten, der aus gesundheitlichen Gründen vorerst nicht an der Seitenlinie stehen kann.

Harald Milde muss beim Jahresauftakt passen. Der Trainer der Verbandsliga-Frauen des NHC fehlt aus gesundheitlichen Gründen. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Service

Für diese Zeit wird Spielerin Kerstin Suhre die Niederbergerinnen betreuen – auch im heutigen Spiel gegen die SSG Wuppertal/HSV Wuppertal (Anwurf 17:45 Uhr). Die Gäste aus Wuppertal rangieren derzeit auf dem letzten Tabellenplatz – für den NHC ist ein Sieg damit alternativlos.

Den Abschluss des NHC-Samstags bildet das Spiel der Bezirksliga-Herren. Ab 19:30 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Thomas Schöne, genau wie die Verbandsliga-Damen, eine Auswahl der SSG Wuppertal/HSV Wuppertal.

Damit trifft der aktuelle Tabellen-Dritte auf den Tabellen-Neunten. Die Favoritenrolle übernehmen dementsprechend die Niederberger.

Die dritte Herrenmannschaft des NHC wird erst Sonntag aktiv. Ab 17:45 Uhr gastieren die Kreisligisten zum Derby beim TVD Velbert II. Derzeit trennt lediglich ein Punkt die beiden Kontrahenten. Gespielt wird im Birther Sportpalast.

Elmar Müller gibt seinen Einstand bei den Adlern in der Landesliga

Bei der ersten Herrenmannschaft der HSG Velbert/Heiligenhaus kam es zuletzt zu einem Trainerwechsel. Elmar Müller, der in der Vergangenheit unter anderem beim NHC aktiv war, tritt die Nachfolge von Trainer Marvin Wettemann an. Seine Adler-Premiere gibt Müller im Spiel am Samstag der Landesligisten beim Ohligser TV. Die HSG rangiert derzeit mit einem Punkt weniger unmittelbar hinter dem Solinger Team und könnte diese bei einem Sieg überholen. Anwurf ist um 19:30 Uhr.

Die Bezirks- und Kreisligisten der Adler greifen dann erst am Sonntag ins Geschehen ein. Zunächst gastiert die dritte Garde der HSG um 12:30 Uhr bei Kreisliga-Schlusslicht Cronenberger TG V.

Ab 17 Uhr startet dann schließlich das Bezirksliga-Spitzenspiel zwischen dem MTV Elberfeld und der zweiten Mannschaft der HSG Velbert/Heiligenhaus. Das Duell des Tabellen-Zweiten und -Fünften, welches um 17 Uhr beginnt, dürfte eine spannende Bezirksliga-Begegnung werden.

Den Abschluss des Handball-Wochenendes bildet das Bezirksliga-Spiel des TVD Velbert. Die Bäumer empfangen ab 19:15 Uhr Mettmann-Sport III im Birther Sportpalast.