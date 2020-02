Niederbergischer HC legt nächsten Sieg nach

Die erste Damenmannschaft des Niederbergischen HC konnte in der Handball-Verbandsliga den zweiten Sieg in Folge verbuchen. Gegen den Tabellen-Vierten aus Wipperfürth liefen die Niederbergerinnen zwar lange einem Rückstand hinterher, durften sich aber letztendlich verdient als Sieger feiern lassen.

Es war ein schleppender Beginn im Nevigeser Waldschlösschen. Der gastgebende NHC fand schlecht in die Partie Zwar konnten die Niederbergerinnen den anfänglichen Rückstand zunächst egalisieren, fielen im weiteren Verlauf der ersten Hälfte aber wieder bis auf fünf Treffer zurück. Die NHC-Damen ermöglichten dem SV Wipperfürth immer wieder zu leichte Tore durch Tempogegenstöße.

Der Beginn im Waldschlösschen ist eher schleppend

Aber auch in der Positionsverteidigung versäumten es die Gastgeberinnen entstehende Lücken im Deckungsverbund rechtzeitig zu schließen.

In Torlaune: Beate Krug schlug zehnmal zu. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

In der Offensive nutzte das Team des NHC seinerseits genau solche Lücken nicht konsequent genug und leistete sich einige Fehlwürfe. Beim Spielstand von 13:16 ertönte schließlich das Signal zur Halbzeitpause. Den Start in den zweiten Spielabschnitt konnten die Niederbergerinnen dann aber deutlich positiver gestalten.

Steigerung im zweiten Durchgang

Die Defensive agierte nun deutlich aufmerksamer und bereitete den Gästen mehr Probleme als in der ersten Hälfte. In der Offensive waren es insbesondere Beate Krug und Joana Küppers, die mit einigen gelungenen Eins-gegen-Eins-Aktionen für wichtige NHC-Treffer sorgen konnten.

Dies hatte zur Folge, dass die Gastgeberinnen die Verbandsliga-Partie ausgeglichener gestalten und in der Schluss-Viertelstunde sogar dauerhaft in Führung gehen konnten. In den Schlussminuten war es schließlich Sandra Lider im NHC-Tor, die mit einigen Paraden für die Entscheidung sorgen sollte.

Die Begegnung zwischen dem Niederbergischen HC und dem SV Wipperfürth endete mit 28:26.

NHC-Damen: Hasenkamp, Gloger, Lider – Hardt, Ju. Küppers (1), Felchner (2), Strunk (1), Jo. Küppers (7), Klem (1), Ackermann (4), Korzer (2), Krug (10).