Niederberg. Der Niederbergische HC bittet am Samstag zum Heimspieltag, derweil landen die Adler der HSG Velbert/Heiligenhaus auswärts

Niederbergischer HC: Volles Programm am Waldschlösschen

Heimspieltag für den Niederbergischen HC an diesem Samstag. Mit Ausnahme der dritten Herren werden alle NHC-Teams im Nevigeser Waldschlösschen aktiv. Die Herrenteams der HSG Velbert/Heiligenhaus bestreiten am Samstag indes ausschließlich Auswärtsspiele.

Den NHC-Heimspieltag eröffnen die zweiten Herren. Der Kreisliga-Tabellenführer empfängt ab 16:15 Uhr die vierte Mannschaft der Cronenberger TG. Gegen den derzeitigen Tabellen-Siebten ist das Wille-Team klar favorisiert.

Verbandsliga-Damen wollen wieder angreifen

Im Anschluss laufen die Verbandsliga Damen des Niederbergischen HC auf. Nachdem sie Niederbergerinnen ihre Verbandsliga-Partie des vergangenen Spieltags, aufgrund von Personalmangel absagen mussten geht es nun gegen den aktuellen Tabellen-Zweiten, die HSG Rade./Herbeck.

Die Gäste spielen eine sehr gute Saison und befinden sich mitten im Aufstiegsrennen. Das Hinspiel konnten allerdings die NHC-Damen mit 32:24 für sich entscheiden. Die Partie beginnt um 18 Uhr.

Zum Abschluss des Handball-Tages empfangen die Bezirksliga-Herren den TV Beyeröhde im Waldschlösschen. Die NHC-Amateure befinden sich seit dem vergangenen Spieltag wieder mitten im Aufstiegsrennen und wollen mittels eines Sieges in der heutigen Partie mit der Bezirksliga-Elite Schritt halten. Anpfiff ist um 19:40 Uhr.

Die Herrenteams der HSG Velbert/Heiligenhaus sind am Samstag auswärts gefordert. Bereits um 14:30 Uhr gastiert die dritte Garde der Adler beim ASV Wuppertal. Derzeit werden die beiden Kreisliga-Vertreter durch drei Punkte getrennt. Um 16:15 Uhr steht das Spiel der Bezirksliga-Herren auf der Agenda. Der Tabellen-Fünfte fordert mit der Cronenberger TG II den Tabellenführer. Die Wuppertaler mussten zuletzt eine sehr überraschende Niederlage gegen die eigene Drittvertretung hinnehmen, was den Aufstiegskampf in der Bezirksliga neu entfacht hat.

Landesliga-Herren der HSG reisen zum Schlusslicht

Um 17:45 Uhr steht schließlich die Landesliga-Begegnung der Adler-Elite an. Das Müller-Team verpasste zuletzt nur denkbar knapp einen Punktgewinn gegen den Vohwinkeler STV. Am Samstag soll die Ausbeute deutlich positiver ausfallen. Ab 17:45 Uhr gastieren die Adler beim Tabellenletzten HC Wermelskirchen. Das Hinspiel gewann die HSG deutlich.

Beim TVD Velbert wird an diesem Wochenende lediglich die zweite Mannschaft aktiv sein. Während die Bezirksligisten der Bäumer spielfrei haben, steht für die Kreisliga-Vertretung ein Gastspiel bei der Cronenberger TG V auf dem Programm. Gegen den punktlosen Tabellenletzten aus Wuppertal ist die TVD-Reserve Favorit.