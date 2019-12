Niederbergischer NHC: Letzter Heimspieltag in Neviges

Niederberg. NHC-Damen erwarten in der Verbandsliga Wülfrath zum Nachbarschaftsduell. HSG-Herren hoffen in der Landesliga auf Ende des Negativlaufs

Die Landesliga-Herren der HSG Velbert/Heiligenhaus wollen nach drei Niederlagen in Folge endlich zurück in die Erfolgsspur finden. In der Auswärtspartie die zweite Mannschaft der HG LTG/HTV Remscheid soll am Samstag möglichst ein Sieg her.

Das Team von Trainer Marvin Wettemann, das zuletzt allerdings unter argen Personalproblemen litt, belegt nach neun Saisonspielen mit acht Punkten den achten Tabellenplatz - die heutigen Gastgeber aus Remscheid sind derzeit punktgleich unmittelbar vor den Adlern platziert. Anwurf ist um 17:15 Uhr.

Volles Programm am Waldschlößchen

Für den Niederbergischen HC steht indes am Samstag der letzte Heimspieltag des Kalenderjahres auf dem Programm.

Gemäß des üblichen Ablaufplans, macht die zweite Herrenmannschaft um 16 Uhr den Anfang. Nach der herben Niederlage der Vorwoche stellt sich die Truppe von Trainer Holger Wille dem Team CDG/DAV Barmen II und sinnt auf Wiedergutmachung.

Im Anschluss folgt dann die Verbandsliga-Partie der ersten Damenmannschaft. Die Milde-Damen empfangen die zweite Garde des TB Wülfrath zum Derby und wollen möglichst Saisonsieg Nummer fünf einfahren. Tabellarisch gesehen gehen die Niederbergerinnen (10. Platz) als leichter Favorit in das Spiel gegen die Kalkstädter (12. Platz). Anwurf ist wie gewohnt um 17:45 Uhr.

Den Abschluss des samstäglichen Spieltages im Nevigeser Waldschlösschen stellt die Bezirksliga-Begegnung der ersten Herrenmannschaft dar. Die Amateure verpassten zuletzt einen Big Point im Aufstiegsrennen, gehen aber trotzdem als klarer Favorit in das heutige Duell mit der Cronenberger TG III. Aktuell können die Niederberger sechs Punkte mehr als die Gäste aus Wuppertal vorweisen. Die dritte Herrenmannschaft des NHC hat an diesem Wochenende spielfrei.

Derweil werden die Teams des TVD Velbert werden noch einmal in heimischer Halle aktiv. Zunächst empfängt die zweite Mannschaft den Vohwinkeler STV III zum Kellerduell (17:30 Uhr).

Beide TVD-Teams in Birth in Aktion

Anschließend bittet die Bezirksliga-Auswahl die SSG Wuppertal/HSV Wuppertal II zum Tanz im Birther Sportpalast.

Während die zweite Mannschaft der HSG Velbert/Heiligenhaus spielfrei hat, gastiert die dritte Garde der Adler am Samstag um 19:15 Uhr bei der Cronenberger TG IV. Mit drei Punkten mehr auf dem Konto und einem absolvierten Spiel weniger, sind die Adler Favorit.