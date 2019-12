Niederlage für dezimierte Damen des Niederbergische HC

Wermelskirchen. Die Personalsorgen von NHC-Trainer Harald Milde werden nicht weniger. Mit nur sieben einsatzbereiten Feldspielerinnen reisten die Verbandsliga-Damen des Niederbergischen HC zum HC Wermelskirchen. Trotz einer kämpferischen Leistung unterlag der NHC mit 18:21.

Mit Simone Ackermann und Jaqueline Klem fielen kurzfristig zwei weitere Leistungsträgerinnen der Niederbergerinnen aus – eine dünne Personaldecke ist in dieser Saison ein ständiger Begleiter der Verbandsliga-Truppe um ihren Trainer Milde.

Auch der Pokalschub bleibt aus

Der NHC-Coach hoffte vor dem Spiel beim Tabellennachbarn HC Wermelskirchen, dass sich sein Team mit Hilfe der Euphorie des jüngsten Pokalerfolges, der sie ins Halbfinale auf HVN-Ebene gebracht hat, auch in Unterbesetzung gegen den HCW würde durchsetzen können.

Den besseren Start erwischten dann jedoch die Gastgeberinnen, die sich innerhalb der ersten sechs Spielminuten eine 4:1-Führung erspielen konnten. In der Folge konnten die Niederbergerinnen an die starke kämpferische Leistung des Pokalspiels anknüpfen und fanden deutlich besser in die Begegnung. Es wurde um jeden Ball gekämpft und der HCW musste viel investieren, um zu Abschlüssen zu kommen.

In der NHC-Offensive machte sich zwar immer wieder bemerkbar, dass Milde personell improvisieren musste, technische Fehler und Ballverluste waren die Folge, doch die Gäste konnten in der 20. Spielminute mit 7:6 in Führung gehen. Bis zum Seitenwechsel vergaben die Niederbergerinnen noch einige aussichtsreiche Abschlüsse, was eine höhere Führung als das 10:8 zur Pause verhinderte.

Trainer Harald Mildes Motto: Abhaken und weitermachen. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Service

Der zweite Spielabschnitt hätte aus Sicht des Milde-Teams kaum ungünstiger beginnen können. Innerhalb von 12 Minuten machten die Gastgeberinnen aus einem 8:10 ein 15:10. Diese sieben Gegentore ohne einen eigenen Treffer raubten den kämpferischen Niederbergerinnen zusätzlich Kraft – eine Aufholjagd erfolgte nicht mehr. Der HCW wusste den Vorsprung gegen den unterbesetzten NHC bis zum Schlusspfiff zu verwalten und setzte sich letztendlich mit 21:18 durch.

Nun folgt das Derby gegen Wülfrath

Nach dieser Niederlage fiel die erste Damenmannschaft des Niederbergischen HC in der Tabelle hinter den HC Wermelskirchen zurück und belegt derzeit den zehnten Platz. Positiv war aus Sicht des NHC, dass trotz einiger Ausfälle ein Sieg gegen den HCW in Reichweite war.

Coach Milde rief nach der Partie das Motto „Abhaken, weitermachen“, aus und hofft für das bevorstehende Derby gegen den TB Wülfrath II, dass dann wieder mehr Spielerinnen zur Verfügung stehen.

NHC: Lider, Hasenkamp – Ju. Küppers (1), Felchner (1), Strunk, Kupplich (2), Jo. Küppers (3), Korzer (4), Krug (7).