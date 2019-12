Rückschlag für den Tabellenführer Türkgücü Velbert

Noch sind die Velberter die Nummer eins der Liga – doch nach der 1:2-Niederlage beim TSV Einigkeit Dornap-Düssel ist der Vorsprung von Türkgücü geschrumpft und nun müssen die Velberter die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga A wohl bald abgeben.

Der Hintergrund dessen: Es ist damit zu rechnen, dass Bayer Wuppertal sportgerichtlich drei Punkte aus der Partie gegen BV Azadi Wuppertal zugesprochen bekommt und damit dann an den Schlossstädtern vorbeiziehen wird.

Verfolger Bayer Wuppertal kann auf Punkte am grünen Tisch rechnen

In der ersten Halbzeit standen die Wülfrather tief in ihrer eigenen Hälfte, verteidigten mit acht Spielern das eigene Tor und lauerten auf Fehler der Gäste, um über schnelle Gegenstöße ihre Chance zu suchen.

Damit waren sie dann auch in der Endphase der ersten Halbzeit erfolgreich, denn aus einem Konter nach einem Türkgücü-Fehler im Spielaufbau resultierte das 1:0. Die Velberter hatten nur eine Chance vor der Pause, doch Erdi Okran scheiterte mit seinem Distanzschuss am TSV-Torhüter.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste im Bemühen um den Ausgleich den Druck und es entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. Doch zunächst wurden sie kurz nach dem Wiederanpfiff kalt erwischt, als die Dornaper einen Fehlpass abfingen und das 2:0 erzielten.

In der Folge erspielten sich die Velberter eine Vielzahl an Chancen, doch entweder entschärfte der Schlussmann der Platzherren die Schüsse oder es fehlte das nötige Quäntchen Glück. So zum Beispiel als Okran zu genau zielte und nur den Pfosten traf. In der Schlussminute der regulären Spielzeit gelang dann Mirza Mujkanovic mit einem sehenswerten Lupfer über den Torwart der Anschlusstreffer, doch der kam zu spät, denn in der vierminütigen Nachspielzeit ließen die Gastgeber nichts mehr zu.

Nun folgt das Derby gegen SC II

Einen Vorwurf wollte Trainer Furkan Köstereli seiner Mannschaft trotz der Niederlage jedoch nicht machen. „Niederlagen gehören im Fußball nun mal dazu, aber danach geht es immer weiter. Wir sind nur einen Punkt hinter Bayer Wuppertal und nun bereiten wir uns intensiv auf das Derby gegen SC Velbert vor“, sagte der Coach.

Türkgücü: Yasin, Köse, Usta (46. Tosun), Akyüz, Sirlak, Göksu, Muanga (35. Özkan), Mujkanovic, Okran, Erciyes (77. Balde), Bayraktar. - Tore: 1:0 (38.), 2:0 (49.), 2:1 Mujkanovic (90.)