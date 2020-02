Sabine verweht fast einen kompletten Fußball-Spieltag

Reduziertes Sportprogramm in allen Sparten. Es fängt oben an – Absage des Rheinderbys in der Fußball-Bundesliga zwischen Köln und Mönchengladbach – und hört unten auf. Der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) sagte alle Partien, die ab dem frühen Sonntag-Nachmittag angesetzt waren, ab. Von der Oberliga bis zur Kreisliga C hagelte es somit Absagen: Sturmtief Sabine verwehte einen Großteil des Fußball-Spieltages an diesem Wochenende.

Die Stadt Essen hatte bereits am Samstag vorgelegt und nicht nur sämtliche Fußball-Plätze, sondern auch alle Sporthallen gesperrt. Damit waren bereits die Oberliga-Partien der SSVg Velbert (beim ETB) Schwarz-Weiß und des TVD Velbert (beim FC Kray) abgeblasen. Am Sonntag kam noch die Partie des SC Velbert in der BLF-Arena gegen Schonnebeck hinzu.

Fußballverband trifft klare Entscheidung: Sicherheit geht vor

„Wir hatten stets die Wetterprognosen für den Niederrhein im Blick und haben uns schlussendlich für diesen Schritt entschieden, um die Sicherheit auf und neben den Plätzen zu garantieren. Da nun in der Mehrheit der Ligen der komplette Spieltag abgesetzt ist, entsteht keine Wettbewerbsverzerrung“, erklärt Wolfgang Jades, der Fußballausschussvorsitzende des FVN.

In etlichen Städten gab es auch Absagen in anderen Sportarten. Betroffen in Velbert waren zum Beispiel die Handballer der HSG Velbert/Heiligenhaus, die sonntäglichen Partien der Landesliga- und der Bezirkdliga-Herren mussten abgeblasen werden.

Auch der Velberter SV 1913 betroffen

Auch für heutigen Montag gibt es in Velbert Beeinträchtigungen im Sport, so zum Beispiel bei den Schwimmern. Der montägliche Übungs-Abend des Velberter Schwimmvereins 1913, der regelmäßig sehr stark besucht ist, fällt diesmal aus. „Schade, aber unvermeidlich“, sagt der Vorsitzende Wolfgang Schoch.