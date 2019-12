Velbert. Acht Tage nach dem Stadtduell zwischen dem SC und dem TVD folgt der nächste Schlager. Die Clubberer erwarten am Sonntag in der BLF-Arena die SSVg

Nach dem Derby ist vor dem Derby. Vergangenen Sonntag stand in der BLF-Arena am letzten Hinrunden-Spieltag der Oberliga das Velberter Stadtduell zwischen dem SC und dem TVD auf dem Plan. Am kommenden Sonntag geht es mit dem ersten Rückrunden-Spieltag weiter. Er bringt an gleicher Stelle das Derby zwischen dem SC und der SSVg. Anstoß am Böttinger ist wieder um 15 Uhr.

Der Lokalschlager hat eh seinen besonderen Reiz, für die Clubberer gewinnt er aber zusätzlich an Bedeutung. Nach der bitteren Pille im Keller-Derby gegen den TVD Velbert (0:3) hat sich der Druck für Patrick Knieps und sein Team nicht gerade verringert – das rettende Ufer ist nämlich nun vor dem Auftakt zur Rückrunde wieder sieben Punkte entfernt.

SC musste gegen TVD eine bittere Derbypille schlucken

Da der SC aber wiederholt gut mitspielte, sich durch Unachtsamkeiten jedoch selbst sabotierte, legte Coach Knieps den Fokus auf die positiven Dinge: „Klar sind die Jungs enttäuscht gewesen vom Ergebnis, da haben wir uns mehr erhofft. Doch ich habe die Jungs immer wieder aufgebaut, denn wie so oft in dieser Saison haben wir über weite Teile eine gute Leistung gezeigt. Doch auch das kennen wir schon, letztlich haben wir uns dann aber selbst ins Knie geschossen und um den Lohn gebracht. Das darf uns nicht mehr passieren.“ Zum ungünstigsten Zeitpunkt, falls es überhaupt einen günstigen gibt, kehrt nun auch die Personalproblematik zu den Clubberern zurück. Der seit Wochen angeschlagene Pier Schulz wackelt erneut und wird erst kurzfristig entscheiden, ob es für ihn geht. Adrian Jeglorz und Frederic Lühr gehen von Krankheiten geschwächt in Partie, auch bei ihnen ist ein Einsatz noch gefährdet.

Hinrunden-Auftakt 2019/20: Die SSVg, hier mit Felix Haas, gewinnt mit 4:1. Am Sonntag folgt die Revanche bei den Clubberen Foto: Stefan Rittershaus

Sicher ausfallen werden in Ibrahim Bayraktar (berufliche Gründe) und Leon Fritsch (Gelbsperre) weitere Schlüsselspieler. Knieps gibt sich pragmatisch: „Das tut schon weh, aber wir haben viele gute Spieler. Die sind nun gefordert und werden es für uns richten müssen.“

Clubberer stehen unter erheblichem Druck

Ein Blick auf die am vergangenen Wochenende davongezogene Konkurrenz erübrigt sich momentan für die Clubberer, die unbedingt im Derby punkten und dann gegen Schlusslicht Niederwenigern nachlegen müssen, um nach dem Jahreswechsel nicht mit einer zu großen Hypothek eine Aufholjagd zu starten – denn so viel steht jetzt schon fest: Der SC wird auf einem Abstiegsrang überwintern.

Knieps Kollege Marcus John von der SSVg streitet derweil gar nicht ab, dass dieses Derby womöglich für die Clubberer eine größere Bedeutung als für sein eigenes Team besitzt. Das tue dem Ehrgeiz des SSVg-Ensembles aber gar keinen Abbruch. Seit Johns Amtsantritt legte die SSVg eine gute Serie hin: Die wollen wir fortsetzen“, betont der neue Trainer.

Dabei gab es zwar am vergangenen Sonntag bei der 0:1-Niederlage gegen TuRU Düsseldorf eine kleine Delle, die den Gesamteindruck aber nicht trüben soll Die SSVg macht insgesamt einen stabilen Eindruck.

SSVg möchte die saubere Derbyweste wahren

Das Team spielt taktisch diszipliniert und steht auf Platz fünf der Tabelle viel besser da als vor gut zwei Monaten. Auch die Partie bei TuRU brachte etwas Positives: Das Comeback von Robert Nnaji, der Torjäger meldete sich nach mehreren Wochen Verletzungspause wieder fit zurück. Ihn werden die SSVg-Fans gerade mit Blick auf das Derby gerne wieder sehen: Beim 4:1 im Hinspiel in der Christopeit Sport-Arena hatte Nnaji gleich zwei Tore erzielt.

Auf ein weiteres Ass muss John allerdings verzichten: Massimo Mondello sitzt Sonntag eine Gelbsperre ab. Der Ur-Velberter, der gerade in den Derbys seinem Team voran geht, hätte aber wegen einer noch nicht verheilten Schulter-Verletzung womöglich eh nicht auflaufen können.

Dennoch will die SSVg ihre in dieser Saison blitzsaubere Derbybilanz weiter ausbauen. Bisher holte sie zwei Siege. Außer dem SC hat sie auch den TVD (2:1) bezwungen.