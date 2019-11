Sechs-Punkte-Spiel, Must-win oder Pflichtsieg. Man kann es nennen, wie man will, der Lokalvergleich zwischen dem SC Velbert und dem TVD Velbert am 16. Spieltag der Fußball-Oberliga bietet mehr Brisanz als den reinen Derbycharakter (So. 15 Uhr).

Vor allem die Clubberer von Patrick Knieps können (und sollten) die Partie gegen den Stadtrivalen nutzen, um mit einem Dreier den Rückstand zum rettenden Ufer auf zwei Zähler zu verkürzen – denn genau da ist der TVD notiert.

Zwischenspurt bringt Clubberer wieder heran

Dass diese Chance überhaupt besteht, dafür ist ein Zwischenspurt von sieben Punkten aus vier Spielen verantwortlich, nachdem es zuvor aus diversen Gründen nicht rund lief. Da auch die Teams knapp vor dem TVD harte Spiele vor der Brust haben, könnte der SC Velbert sich im Falle eines Sieges auch an Hilden, Kleve, Ratingen und Baumberg herankämpfen – doch das ist Zukunftsmusik.

Zurrst müssen die Dalbecksbäumer aus dem Weg geräumt werden.„Natürlich ist das ein sehr wichtiges Spiel. Wir wissen, dass da ein Gegner auf uns zukommt, den wir wesentlich stärker einschätzen, als er dasteht. Wir konnten die Pause nutzen, das Spiel in Nettetal haben wir abgehakt. Ich erwarte eine ganz enge Partie, die durch Kleinigkeiten entschieden werden wird“, lässt Knieps wissen.

Eine davon dürfte die innerliche Geschlossenheit des SC sein: „Auf diesen Zusammenhalt legen wir hier großen Wert. Wir wollen die Gegner 90 Minuten lang zusammen bekämpfen und auch, als es nicht so gut lief, war daran nicht zu rütteln. Das ist ein enormer Vorteil, den wir selbstredend für drei Punkte nutzen wollen.“

Auf ihren erkrankten Kapitän Adrian Jeglorz müssen die Clubberer verzichten. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Es gibt jedoch schlechte Neuigkeiten in Sachen Personal: Während Pier Schulz‘ Einsatz auf der Kippe steht, werden der erkrankte Kapitän Adrian Jeglorz und Ho Chu (Innenband) in jedem Fall passen müssen. Auch für René Burczyk dürfte das Derby zu früh kommen, er ist aber zumindest nah an einer Rückkehr in den Kader dran.

Doch auf einzelne Personalien kommt es beim SC Velbert ja seit jeher nicht an, die Clubberer wollen und müssen es in dieser Liga gegen meist (finanziell) überlegene Gegner im Kollektiv schaffen – ganz besonders am Sonntag.

Nachbar TVD kommt hoch motiviert in die BLF-Arena

Dabei werden sie auf einen hoch motivierten Nachbarn treffen. „Wir freuen uns auf das Derby“, stellt TVD-Trainer Hüzeyfe Dogan vor der Partie beim Ortsnachbarn SC klar. „Es gibt eine gewisse Brisanz zwischen den beiden Vereinen und gerade in solchen Begegnungen möchte man ja als Sieger vom Platz gehen“, gibt der ehemalige Profi ehrlich zu.

Zwar ist ihm das Team der Clubberer nicht ganz so bekannt wie das seines Ex-Vereins SSVg, doch ein Bild vom Kontrahenten kann er sich schon machen. „Der SC ist ein Nachbarverein, da verfolgt man natürlich schon, was die machen. Sie haben ein paar richtig gute Jungs und schnelle Spieler in ihren Reihen, auf die wir aufpassen müssen. Wir wissen aber auch um ihre Schwachstellen, die wir natürlich für uns nutzen wollen“, verrät Dogan.

In erster Linie konzentriert er sich aber auf sein Team. „Wir haben zuletzt gute Spiele gemacht, nur zu wenig Tore geschossen. Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir im letzten Drittel noch mehr investieren, noch entschlossener und konsequenter agieren“, fordert er.

Hüzeyfe Dogan macht kein Geheimnis daraus, dass er dem Ergebnis der Begegnung eine gewisse Bedeutung zumisst. „Ich würde es sicherlich noch nicht als Sechs-Punkte-Spiel bezeichnen, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir in der Tabelle nur einen Platz vor dem SC stehen“, verweist der Coach darauf, dass die Clubberer einen Abstiegsrang belegen.

Hüzeyfe Dogan, Trainer des TVD, betont: „Wir freuen uns auf das Derby.“ Und das würden die Bäumer gerne gewinnen. Foto: Stefan Rittershaus

„Sie sehen jetzt sicherlich ihre Chance, uns unten reinzuziehen. Wir fahren aber dort hin, um die drei Punkte mitzunehmen und den Gegner auf Distanz zu halten. Ein Sieg gegen den SC ist extrem wichtig, denn danach erwarten uns noch schwere Aufgaben vor der Winterpause“, erläutert Dogan.

Gäste können fast aus dem Vollen schöpfen

Personell kann er fast aus dem Vollen schöpfen, lediglich Giuseppe Raudino fällt sicher aus, während Ronay Kosan zwischenzeitlich wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Ein Fragezeichen steht dagegen noch hinter dem Einsatz von Patrick Ellguth, der wegen einer Erkrankung einige Trainingseinheiten aussetzen musste.

Der TVD-Trainer rechnet nicht damit, dass sich die SC-Auswahl tief hinten reinstellen wird und nur auf Konter setzt. „So haben sie früher mal agiert, aber unter dem neuen Coach wollen sie auch selbst mitspielen“, hat er erkannt und rechnet daher mit einer von beiden Seiten offen geführten und auch interessanten Begegnung.

„Alle sind heiß, alle wissen, um was es geht“, hat Dogan in den Übungseinheiten festgestellt und gibt sich zuversichtlich: „Wenn wir unsere Chancen vorne mal etwas besser verwerten und ein, zwei Tore schießen, dann werden wir auch als Sieger vom Platz gehen“, glaubt er.