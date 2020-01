Siegesserie des HC Velbert reißt im Spitzenspiel

Das erste Spiel des neuen Jahres bescherte den Hockey-Herren des HC Velbert die erste Saison-Niederlage – ausgerechnet im Spitzenspiel beim Crefelder SV. Der Tabellenführer unterlag beim unmittelbaren Konkurrenten mit 8:13 (4:7).

Damit schlossen die Krefelder wieder zu den Velbertern auf, beide Teams stehen nun mit jeweils 15 Punkten an der Tabellenspitze, an Position drei folgt der Gladbacher HTC II mit zwölf Punkte. Das Rennen um den Aufstieg in die Oberliga ist äußerst spannend.

Velberter können gute Vorsätze nicht aufs Parkett bringen

Dabei hatten die Velberter alles versucht, sich diese Spannung zu ersparen und sich mit einem Sieg in Krefeld einen schönen Vorsprung zu erarbeiten. So ist es erst gut eine Woche her, dass sie in einem Vorbereitungsturnier gegen Mannschaften aus höheren Ligen getestet hatten. Doch in der Krefelder Kurt-Tucholsky-Halle konnten die HCV-Herren die guten Vorsätze nicht umsetzen.

Nach fünf Siegen in Folge mussten sich die Rot-Weißen zum ersten Mal in dieser Saison geschlagen geben. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Bereits nach 15 Minuten lagen sie mit 2:5 zurück. Immer wieder fehlte der Blick zum Gegenspieler und die richtige Position der Deckung. Mit dem verdienten 4:7-Rückstand ging es in die Pause. Hier stellte Trainer Moritz Ganssen die Mannschaft nicht nur taktisch, sondern auch emotional anders ein. In der zweiten Halbzeit wurde es dann auch leidenschaftlicher und etwas hektisch.

Beim Stand von 11:5 sorgten drei Gelbe Karten innerhalb von drei Minuten dafür, dass sich die erhitzten Gemüter etwas beruhigten und das 12:5 per Siebenmeter schien bereits den Sieg der Gastgeber zu besiegeln.

Doch die Velberter steckten nicht auf und verkürzten durch drei Tore binnen drei Minuten. Es gab auch noch einige gute Chancen mehr, doch nur die Gastgeber trafen noch einmal zum 13:8-Endstand.

Während sich die Crefelder über ihre beste Saisonleistung freuten, betonte HCV-Trainer Ganssen: „Wir gewinnen und verlieren zusammen. So ist das nun mal im Teamsport.“ Im nächsten Spiel geht es an der heimschen Poststraße gegen die 2. Herren von Schwarz-Weiß Neuss. Da wollen die Rot-Weißen zeigen, dass sie die erste Niederlage nach zuvor fünf Siegen in Serie gut verkraftet haben.

HCV-Herren: Luther, Rosenkranz, Jülicher, Hennig, Mohr (1), O. Ganssen, Heiber, Kausmann, Böhm (1), Holten (3), Dieckmeyer (3), Funk.