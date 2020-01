Was die Form angeht, so präsentierte sich Oberligist SSVg in den jüngsten Testspielen für die Wiederaufnahmen der Rückrunde gewappnet – das soll nun nach zwei Nachverpflichtungen auch für den Kader gelten. Dank der kurzfristig geholten Cellou Diallo und Yusa Alabas sind die Velberter bereit für die Ligapremiere 2020, die schon am kommenden Sonntag bei den Sportfreunden Baumberg steigt.

SSVg greift gerne auf dem Markt zu

Beide Zugänge haben Regionalliga-Erfahrung – vor allem Cellou Diallo, der schon für den SV Rödinghausen, den SC Verl und die SG Wattenscheid 09 in der vierthöchsten deutschen Klasse spielte. Bei den Wattenscheidern zählte er zuletzt zum Stammpersonal. Da der Ex-Bundesligist aber seine Mannschaft wegen des Insolvenz-Verfahrens abgemeldet hat, war Diallo auf dem Markt und die SSVg griff gerne zu.

„Diallo kann in der Offensive variabel eingesetzt werden und wird den Kader der SSVg vor allem durch seine Schnelligkeit und Athletik bereichern“, ist sich der Vorsitzende Oliver Kuhn sicher.

Der frühere Jugend-Bundesligaspieler Yusa Alabas (li.) kommt vom WSV zur SSVg. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Der 24-jährige Diallo kam einst als Flüchtling aus Guinea und absolviert gerade eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann. Er hat bei der SSVg einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben – ebenso wie Yusa-Semih Alabas, der vom Nachbarn Wuppertaler SV kommt.

Der 20-jährige stammt aus der Ausbildung des WSV, wo er es bis zum A-Jugend-Bundesliga-Spieler gebracht hat. Danach gelang ihm auch der Sprung in die Senioren-Mannschaft, für die Wuppertaler hat er bereits 14 Regionalliga-Spiele bestritten. Er ist für die defensive Außenbahn vorgesehen.

„Wir haben uns für die anstehende Restrunde einiges vorgenommen und sind uns sicher, dass beide Spieler dabei eine wichtige Rolle spielen werden“, bekräftigt der Vorsitzende Oliver Kuhn. Die Velberter wollen noch in der Spitzengruppe. Mit einem Sieg im Nachholspiel in Baumberg würden sie bereits auf Platz drei vorrücken.

Velberter reagieren auf einige Abgänge

Auch von daher musste die SSVg für den Kader auch etwas tun, denn in der Winterpause hatten sich einige Spieler verabschiedet.

So gingen Stürmer Aleksandar Jesic, die Abwehrspieler Felix Haas und Pascal Kubina, sowie Torwart Sebastian Wickl – mit ihm könnte es ein baldiges Wiedersehen geben: Er schloss sich nämlich den Sportfreunden Baumberg an.