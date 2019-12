Velbert. Die zweite Vorrunden-Gruppe der Velberter Stadtmeisterschaft ist gespielt, damit steht die Besetzung für die Zwischenrunde am Sonntag fest.

Stadtmeisterschaft: Titelverteidiger TVD und Union souverän

Die Hälfte der Velberter Stadtmeisterschaft ist rum, die ersten Spieltage sind beendet, damit sind die beiden Vorrunden-Gruppen entschieden und somit auch die Besetzung der beiden Zwischenrunden-Gruppen festgelegt. Am Samstag wurde die Vorrunden-Gruppe B gespielt, hier setzten sich der überragende Titelverteidiger TVD Velbert, Bezirksligist SV Union Velbert, B-Ligist FC Langenberg und A-Ligist Türkgücü Velbert durch. Ausgeschieden sind Blau-Weiß Langenberg und die Sportfreunde Siepen.

Zwischenrunde mit zwei Vierergruppen

Am Sonntag (14 Uhr) geht es nun mit der Zwischenrunde weiter, in der ersten Gruppe (x) spielen der Langenberger SV, Union Velbert, SSVg Velbert und Türkgücü in der zweiten Gruppe (y) spielen TVD Velbert, SC Velbert, Stella Azzurra und der FC Langenberg.

Ausgespielt wird die genaue Besetzung des Viertelfinales nach dem System: Erstplatzierter Gruppe x gegen Letzter Gruppe Y, Zweiter Gruppe X gegen Dritter Gruppe Y etc.

Beide sind eine Runde weiter: Der wackere B-Ligist FC Langenberg (blau) und Bezirksligist SV Union (rotes Leibchen). Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

In der Gruppe B trumpfte der Titelverteidiger groß auf. Oberligist TVD Velbert präsentierte sich von der ersten Partie an in Spiel- und Torlaune. Das übertrug sich sofort auf die Bäumer-Fans, die wieder für reichlich Stimmung auf den Rängen sorgten. Ein Spieler hatte es ihnen besonders angetan: „Faga, Du bist ein guter Mensch“, sangen sie. Tatsächlich zog Alex Fagasinski mit einigen anderen TVD-Assen wie Maik Bleckmann, Steven Winterfeld, Efe Aris oder Dylan Oberlies ein tolles Spiel auf. Sie gewannen die ersten vier Spiele und erzielten dabei 15:0 Tore.

https://www.waz.de/sport/lokalsport/velbert-heiligenhaus/tsv-neviges-bietet-vier-tage-lang-fussball-am-fliessband-id227999001.html

Einen Kratzer am Lack gab es dann in der letzten Partie, die das TVD-Team gegen den Bezirksligisten SV Union mit 1:3 verlor. Zu diesem Zeitpunkt waren beide Teams aber als Gruppenbeste längst eine Runde weiter, die Union wetzte mit diesem schönen Prestige-Erfolg nach Toren von Mustafa Alkan (2) und Lars Neumann eine kleine Scharte aus. Gegen den A-Ligisten Türkgücü Velbert verlor das Team von Trainer Mesut Güngör nämlich mit 0:2.

Türkgücü wiederum verlor gegen den B-Ligisten FC Langenberg, der sich überraschend, aber verdient Platz drei in der Gruppe sicherte, mit 0:1 und musste ums Weiterkommen bangen.

Um Platz vier und damit das letzte Zwischenrunden-Ticket gab es dann ein regelrechtes Endspiel zwischen den B-Ligisten Blau-Weiß und Sportfreunde Siepen: Der Sieger kommt weiter – aber nur der. Bei einem Remis scheiden beide Teams aus. So kam es dann auch, die Partie endete 0:0, damit erreichte Türkgücü als Vierter der Gruppe B noch die Zwischenrunde am Sonntag.

Zwischenrunde, Sonntag ab 14 Uhr im Zitronenbunker:

Gruppe x mit Langenberger SV, Union Velbert, SSVg Velbert und Türkgücü Velbert.

Gruppe y mit TVD Velbert, SC Velbert, Stella Azzurra und der FC Langenberg.