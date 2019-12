Topstars um Dustin Brown beim Netzballverein Velbert

Beim Netzballverein Velbert freuen sie sich auf ganz großes Tennis. Am heutigen Samstag schlagen gleich drei Top-Stars zu einer Show-Veranstaltung in der NBV-Halle am Kostenberg auf. Dustin Brown sowie die beiden Deutschen Meister Antonia Lottner und Mats Moraing geben sich die Ehre.

Die drei Tennisprofis bieten ab 15 Uhr ein abwechslungsreiches Programm an. „Untereinander werden sie einige Spiele als Showkampf spielen, aber vor allem werden sie mit den Kindern und Jugendlichen des Netzballvereins Bälle schlagen, um Punkte spielen und ihnen den ein oder anderen Trick zeigen“, kündigt Mark Joachim an.

NBV-Cheftrainer Mark Joachim ließ seine Kontakte spielen

Der NBV-Cheftrainer, selbst mehrfacher Deutscher Meister und früherer ATP-Profi, hat seine Kontakte genutzt und die Aktion eingestielt – bereits zum zweiten Mal.

Vor drei Jahren war Dustin Brown bereits als Top-Act der ersten „Show-Time“ beim Netzballverein gefeiert worden, auch damals war Antonia Lottner dabei. Diesmal stieß sie erst kurzfristig dazu, deshalb sind auf einigen Ankündigungsplakaten lediglich Dustin Brown und Mats Moraing vertreten.

Nun spielt sogar ein illustres Trio. „Das ist ein tolles Staraufgebot“, sagt NBV-Sprecherin Katja Ihlo. Was ihr und den NBV-Verantwortlichen dabei sehr wichtig ist: „Es sind Stars zum Anfassen.“

Schon früh erfolgreich: Antonia Lottner 2013 in Roland Garros, Paris, mit dem Pokal für Platz zwei beim Junioren-Turnier der French Open Foto: Stephan Mueller / dpa

Das hatte sich bereits bei der ersten Auflage im Dezember 2016 erwiesen. Die Fans, vor allem die jugendlichen, waren begeistert. Brown hatte mit seiner offenen und sympathischen Art schnell die Herzen erobert, er zählt eh zu den beliebtesten Spielern der internationalen Tennis-Tour. Denn er ist ein außergewöhnlich Typ und er spielt auch so. Sein Stil ist spektakulär, seine Schläge sind kunst- und trickreich. Auch seine Erscheinung ist unverwechselbar: Ist der 1,96 Meter große Schlacks in Aktion, umwehen sein Gesicht die typischen Dreadlocks.

Sein höchstes Ranking hatte er 2016 mit Platz 64. In dem Jahr gewann der heute 35-jährige das ATP-Turnier in Manchester und nahm für Deutschland an den olympischen Spielen in Rio teil. Sein unkonventionelles Serve-and-Volley Spiel brachte ihm zudem zwei Siege gegen Rafael Nadal beim Turnier in Stuttgart und einen Sieg gegen Alexander Zverev im Achtelfinale ein. 2014 war Brown ins Achtelfinale von Wimbledon eingezogen.

Antonia Lottner zählt zum deutschen Fed-Cup-Team

Antonia Lottner konnte bei ihrem Debüt in Velbert als aufregende Newcomerin gewertet werden. Da hatte die damals 20-jährige u.a ihr Debüt bei den US Open gefeiert. Inzwischen ist sie eine nationale und internationale Top-Spielerin.

Erst vor wenigen Tagen gewann die Düsseldorferin in Biberach den Deutschen Meister-Titel. Aktuell steht die 1,85 Meter große Profispielerin auf Platz 161 der WTA-Weltrangliste und auf Platz zehn in Deutschland. Zudem gehört sie seit 2018 zum festen Kader des Deutschen Fed-Cup Teams.

Mats Moraing, international erfolgreicher Deutscher Meister, schlägt zum ersten Mal bei der Show-Time des Netzballvereins auf Foto: Dieter Meier

Dritter im Show-Time-Bunde ist Mats Moraing. Der 27-jährige hatte sich 2018 den Deutschen Meister Titel in Biberach geholt und belegt zur Zeit Rang 188 der ATP-Weltrangliste.

Mats Moraing ist bester Deutscherbeim ATP-Turnier in Halle

Beim ATP-Turnier in Halle erreichte der 1,98 m große Linkshänder in diesem Jahr als einziger Deutscher das Hauptfeld nachdem er in den Russen Andrey Rublev und dann den US-Amerikaner Denis Kudla besiegte.

„Die Nähe zur Tennisbasis haben Dustin Brown und Mats Moraing trotz ihrer vielen weltweiten Erfolge nie verloren und der Netzballverein darf sich auf eine Begegnung eines Tennisweltstars zum Anfassen freuen“, sagt NBV-Sprecherin Katja Ihlo. Sie ergänzt: „Neben viel Action auf den beiden Tennishallenplätzen im NBV, möchten sich Brown, Moraing und Lottner aber auch Zeit für die Fragen der NBV-Kids nehmen. Eingeladen sind alle Netzballer, aber auch alle anderen Tennis-Freunde sind am Samstag ab 15 Uhr!“