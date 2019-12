TSV Neviges bietet vier Tage lang Fußball am Fließband

Wenn die Velberter Hallenstadtmeisterschaft gespielt wird, brummt der Bunker. Alljährlich gibt es „zwischen den Jahren“ im Zitronenbunker vier Tage lang Fußball am Fließband, stets vor voll besetzten Rängen. Wahrscheinlich, weil sich der Modus bewährt hat.

Die ersten zwei Tage sind der Vorrunde gewidmet, in der Zwischenrunde wird die genau Besetzung des Viertelfinales ermittelt, welches dann den großen Finaltag eröffnet.

Krönung des Hallenkönigs am kommenden Montag

Hier gibt es dann am Montag bis zur Krönung des Hallenkönigs K-o-Spiele in Serie. In den letzten Jahren war dabei die Bude voll. Viel Arbeit für die Gastgeber. Diesmal nimmt sich unter der bewährten Regie des Veranstalters, des StadtSportbundes Velbert, der TSV Neviges dieser Aufgabe an. Der C-Kreisligist wird das viertägige Fußballfest stemmen.

Der Vorsitzende Adnan Özcan ist dabei zuversichtlich, dass der TSV das gut hinbekommt. Immerhin hat er in dieser Hinsicht schon Erfahrung, zudem wird das Turnier auch diesmal seine Wirkung auf die Zuschauer nicht verfehlen. In den vergangenen Jahren waren die Finaltage stets ausverkauft, auch an den anderen Tagen lief es. Özcan rechnet damit, dass auch diesmal mehr als 600 Fans pro Tag für Stimmung in der Halle sorgen werden.

Hier der Plan für die ersten beiden Turniertage, die den beiden Vorrunden-Gruppen gewidmet sind:

Gruppe A, Freitag, 27.12:

17 Uhr: SC Velbert - Stella Azzurra Velbert

17.20: SSVg Velbert - Langenberger SV

17.40: TSV Neviges - Langenberger SG

18: Langenberger SV - SC Velbert

18.20: Langenberger SG - SSVg Velbert

18.40: Stella Azzurra Velbert - TSV Neviges

19: SC Velbert - Langenberger SG

19.20: SSVg Velbert - TSV Neviges

19.40: Langenberger SV - Stella Azzurra

20: TSV Neviges - SC Velbert

20.20: Stella Azzurra Velbert - SSVg Velbert

20.40: Langenberger SG - Langenberger SV

21:SC Velbert - SSVg Velbert

21:20:TSV Neviges - Langenberger SV

21.40: Langenberger SG - Stella Azzurra



Gruppe B, Samstag, 28.12:

15 Uhr: TVD Velbert - Blau-Weiß Langenberg

15.20 Uhr: SV Union Velbert - FC Langenberg

15:40 Türkgücü Velbert - Sportfr. Siepen

16: FC Langenberg - TVD Velbert

16:20: Sportfr. Siepen - Union Velbert

16.40: BW Langenberg - Türkgücü Velbert

17: TVD Velbert - Sportfreunde Siepen

17:20: Union Velbert - Türkgücü Velbert

17:40: FC Langenberg - BW Langenberg

18: Türkgücü Velbert - TVD Velbert

18:20: BW Langenberg - Union Velbert

18:40: Sportfr.Siepen - FC Langenberg

19: TVD Velbert - Union Velbert

19:20: Türkgücü Velbert - FC Langenberg

19:40: Sportfr. Siepen - BW Langenberg.