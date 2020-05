TSV Neviges: Wird die vierte Mannschaft die neue Erste?

Neviges. Beim TSV spielen drei Teams in der Kreisliga C. Zwei haben Aufstiegshoffnungen - ein Ligaabbruch könnte zu einer kuriosen Situation führen.

In der vergangenen Spielzeit kickte die erste Mannschaft des TSV Neviges noch in der Kreisliga B. Doch nach Rang 16 ging es runter in die Kreisliga C, Staffel zwei. Dort stand das Team vor der coronabedingten Unterbrechung auf Rang fünf, hatte durchaus Chancen auf die direkte Rückkehr in die Kreisliga B, ist Spitzenreiter SC Velbert III doch nur drei Punkte entfernt, der Tabellenzweite TVD Velbert III sogar nur zwei.

TSV Neviges IV führt die Tabelle in der Kreisliga C an

Auch wenn die beiden Teams eine Partie weniger absolviert haben und der Langenberger SV II und GW Wuppertal IV ebenfalls noch vor dem TSV stehen, gibt es Grund zur Hoffnung in Neviges.

Durch den möglicherweise bald folgenden Ligaabbruch könnte die erste Mannschaft jedoch leer ausgehen, müsste eine weitere Ehrenrunde in der Kreisliga C werden - und würde dadurch kurioserweise auch noch den Status als erste Mannschaft verlieren. Denn während die zweite Mannschaft des TSV in der Kreisliga C1 auf Rang sechs liegt und die Dritte im Laufe der Spielzeit zurückgezogen hat, führt die vierte Mannschaft die C1 mit 43 Punkten aus 18 Spielen an und könnte bei einem Aufstieg somit künftig als neue erste auflaufen.