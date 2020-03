„Bei uns hat heute so Einiges nicht gestimmt“, befand Oliver Ljungberg, der gemeinsam mit Anil Celik das Trainerteam von Türkgücü bildet, nach der 0:4 Niederlage der Velberter beim SV Jägerhaus-Linde.

Auf dem kleinen Platz auf den Wuppertaler Südhöhen ließ es seine Mannschaft an der nötigen Laufbereitschaft vermissen und fand nicht richtig in die Zweikämpfe. „Unser Problem war, dass wir immer zu weit weg von den Gegenspielern standen und so immer einen Schritt zu spät kamen“, hatte er festgestellt.

Nicht nah genug an den Gegenspielern

Bereits in der Anfangsphase gingen die Platzherren in Führung. Nach einer Flanke von außen stand ein Jägerhaus-Akteur im Zentrum völlig frei und erzielte das 1:0. In der Folge hatten die Velberter drei klare Chancen, doch zweimal schossen sie am Tor vorbei und einmal rettete der Linder Schlussmann.

In der Pause nahm der Coach den ersten personellen Wechsel vor und stellte das System um, doch eine Änderung zum Positiven registrierte er nicht. Seine Schützlinge leisteten sich zwei Abwehrfehler innerhalb von drei Minuten, die die Gastgeber zur 3:0 verwerteten.

„Danach ließen unsere Spieler die Köpfe hängen“, berichtete Ljungberg, dass damit nach einer knappen Stunde schon die Vorentscheidung über den Sieger der Begegnung feststand.

Zu allem Unglück unterlief Anil Usta dann auch noch ein Eigentor, als er bei seinem Klärungsversuch nach einer Ecke den Ball mit dem Kopf ins eigene Tor beförderte. Bester Türkgücü-Akteur war Torhüter Ahmad Yasin, der mehrmals in 1:1 Situationen erfolgreich blieb und einige Bälle aus kurzer Distanz abwehrte.

„Ohne ihn hätte es am Ende auch eine 0:8 Niederlage werden können“, gab Ljungberg ehrlich zu und resümierte: „Ich will es gar nicht darauf schieben, dass bei uns zwei Leute fehlten, es lag eher an der Einstellung. Zudem haben uns offensiv die Ideen gefehlt, wir haben einfach keine Lösungen gefunden.“

Türkgücü: Yasin, Köse, Usta, Amjahad, Muanga (46. Haskovic), Sirlak (70. Yildirim), Göksu (70. Dikisci), Ünlü, Okran, Kocisik, Koc (58. Özdemir).

Tore: 1:0 (12.), 2:0 (53.), 3:0 (56.), 4:0 Usta (78./Eigentor).