Tumult bei Velberter Stadtmeisterschaft: LSG ausgeschlossen

Der Auftakt der Velberter Hallenfußball-Stadtmeisterschaft ist am Freitagabend von einer Auseinandersetzung überschattet worden, die in einem Polizeieinsatz gipfelte.

Die Langenberger SG wurde vom Turnier ausgeschlossen. Die Leitstelle der Polizei bestätigte am Abend, dass es einen Einsatz an der Halle gegeben habe. Der Ausrichter habe die Beamten zu Hilfe gerufen, um die Spieler eines Teams aus der Halle zu geleiten, die vom Turnier ausgeschlossen worden seien. Details zur Art der Auseinandersetzung teilte die Polizei nicht mit.

Beleidigung, Tätlichkeit, Turnierausschluss

Nach insgesamt drei Platzverweisen für die LSG im zweiten und dritten Spiel – zwei wegen Beleidigung, eine wegen Tätlichkeit gegenüber dem Schiedsrichter – habe es Tumulte gegeben, nach denen sich der Veranstalter genötigt gesehen habe, die Mannschaft auszuschließen und die Polizei zu rufen, um das ausgesprochene Hausverbot durchzusetzen.

https://www.waz.de/sport/lokalsport/velbert-heiligenhaus/polizei-einsatz-in-velbert-langenberger-sg-disqualifiziert-id228009167.html

Zum sportlichen Geschehen: Geboten wurde die Vorrunden-Gruppe A. Nun geht es mit einem kompakten Doppel-Programm am Wochenende weiter. Am Samstag (15 Uhr) folgt die Gruppe B, Sonntag (14 Uhr) die Zwischenrunde mit zwei neuen Vierergruppen.

Auch die 41. Auflage des Traditionsturniers begann mit der gewohnten Eröffnungs-Zeremonie: Grußworte vom stellvertretenden Bürgermeister Emil Weise, vom Sportausschuss-Vorsitzenden Michael Schmidt, von StadtSportbund-Chef Peter Blau sowie von Adnan Özcan und Thorsten Vössing von Ausrichter TSV Neviges – der konnte sogleich strahlen, denn am Eröffnungstag dürften 500 Zuschauer die Tore der Halle an der Langenberger Straße passiert haben.

Tolle Zuschauer-Resonanz schon am ersten Tag

„Es ist schon hervorragend angelaufen. Da können wir zufrieden sein“, sagte der TSV-Vorsitzende Adnan Özcan. Und die Zuschauer bekamen gleich etwas geboten.

Ging das Eröffnungsspiel noch seinen erwarteten Gang – Oberligist SC bezwang den B-Ligisten Stella Azzurra Velbert mit 2:0 – so gab es gleich im zweiten Spiel des Abends die erste dicke Überraschung. Der Langenberger SV, Spitzenreiter der Kreisliga B, bezwang den Oberligisten SSVg Velbert durch ein Tor von Nick Hölzer mit 1:0.

Feierliche Eröffnung mit Peter Blau (Stadt-Sportbund), Emil Weise, Michael Schmidt (Sportausschuss), Thorsten Vössing und Adnan Özcan (beide TSV) sowie den beiden Nachwuchsspielern Luca und Fabian. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Einmal in Schwung legten die Langenberger nach und düpierten in ihrem zweiten Spiel auch den nächsten Oberligisten: Der SC wurde gar mit 3:0 abgefertigt, Julius Balke, Alexander Nikolic und Dominik Kaiser trafen zum verdienten Sieg.

Die beiden Oberligisten hatten dabei durchaus gut besetzte Teams aufgeboten. So liefen für die SSVg Kapitän Noah Abdel-Hamid, Massimo Mondello, Max Machtemes und Oguzhan Corak auf.

Stella, SSVg, SC und LSV erreichen die Zwischenrunde

Beim SC führten die Routiniers Rene Burczyk und Danny Kotyrba ein Team , das ebenfalls einige Oberliga-Erfahrung aufweisen konnte. Nur: In beiden Partien war der LSV konzentrierter und konsequenter.

Allerdings ließen sich die „großen zwei“ dieser Gruppe von diesen Schlappen nicht am Einzug in die Zwischenrunde hindern und folgten dem LSV unter die besten acht des Turniers, die am Sonntag die Besetzung des Viertelfinales ermitteln. Die vierte Mannschaft, die weiter kommt, ist Stella Azzurra.

Erster Auftritt des Titelverteidigers TVD Velbert

Nun geht es am heutigen Samstag mit dem zweiten Turniertag weiter, er ist wie in den vergangenen Jahren den Spielen der Vorrunden-Gruppe B vorbehalten. Ab 15 Uhr kämpfen sechs Teams um den Einzug in die Zwischenrunde.

Gleich zum Auftakt tritt der Titelverteidiger auf: Oberligist TVD Velbert. Er misst sich mit dem B-Kreisligisten Blau-Weiß Langenberg. Das Sextett komplettieren der Bezirksligist SV Union Velbert, A-Ligist Türkgücü Velbert sowie die B-Ligisten Sportfreunde Siepen und FC Langenberg.

Das Team aus dem Siepen durchlebt derzeit in der Meisterschaft schwere Zeiten, aber vielleicht reicht es ja wieder in der Halle zu einer Überraschung. 2018 war der B-Ligist auf Platz zwei seiner Vorrunden-Gruppe durchgestartet und hatte damit die Zwischenrunde und das Viertelfinale erreicht.