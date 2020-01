TVD Velbert: Bäumer bauen starke Serie aus

Velbert. In der Bezirksliga fuhren die Handballer des TVD Velbert mit dem 29:17 über LTV Wuppertal III den sechsten Sieg in Serie ein.

Dank des deutlichen 29:17 (12:7)-Erfolges über LTV Wuppertal III ist das halbe Dutzend voll: Mit dem sechsten Sieg in Serie hat der TVD Velbert den vierten Platz in der Handball-Bezirksliga zementiert und fängt langsam an, die ersten drei vor sich herzutreiben.

Der obere Teil der Bezirksliga-Tabelle rückt enger zusammen

Und da sich Klassenprimus Cronenberger TG II im vereinsinternen Duell gegen die dritte Mannschaft eine von der Konkurrenz belächelte Ein-Tor-Niederlage leistete, rückt die Tabelle oben weiter zusammen.

Die Bäumer starteten im heimischen Birther Sportpalast aus einer sehr stabilen Deckung und führten schnell mit 4:0. Dass es zur Pause nur 12:7 stand, lag einmal mehr an der ausbaufähigen Abschlussquote. TVD-Trainer Frank Kunze: „Wir erarbeiten uns so viele Bälle durch eine mittlerweile echt gute Abwehr – und dann belohnen wir uns vorne nicht. Da müssen und werden wir weiter dran arbeiten.“

Spiele gegen das Spitzentrio

Gegen äußerst schwach aufspielende Wuppertaler reichte es dennoch, einen am Ende ungefährdeten 29:17-Erfolg einzufahren. Am kommenden Wochenende hat der TVD spielfrei – kurze Verschnaufpause vor den Wochen der Wahrheit mit den Spielen gegen den Nachbarn Niederbergischen HC (Dritter), MTV Elberfeld (Zweiter) und kurz darauf Cronenberg (Erster). „Bis dahin müssen wir besser abschließen vorne. Dann haben wir eine Chance“, so Coach Kunze.