TVD Velbert: Bäumer drehen Partie in Düsseldorf

Dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte siegte Oberligist TVD Velbert bei Landesligist SC Düsseldorf-West mit 3:2 und knüpfte damit an die bisherigen positiven Vorstellungen der Rückrundenvorbereitung an.

Im ersten Durchgang waren beide Teams vorrangig darum bemüht, defensiv gut zu stehen und keine Chancen des Gegners zuzulassen. So gab es auf beiden Seiten auch keine nennenswerten Tormöglichkeiten und auch nur ein Tor. Die Platzherren taten etwas mehr fürs Spiel und daher war ihre Pausenführung auch nicht unverdient. Nach einem Velberter Ballverlust in der gegnerischen Hälfte, schalteten die Landeshauptstädter blitzschnell um und vollendeten den Konter zum 1:0.

Nach dem Seitenwechsel dreht der TVD auf

Nach dem Seitenwechsel nahmen dann die Dalbecksbäumer das Heft des Handelns in die Hand und kamen auch schnell zum Ausgleich. Nach Vorarbeit von Dylan Oberlies parierte der SC-Torhüter zwar den Schuss von Alexander Fagasinski zunächst, war dann aber gegen dessen Nachschuss machtlos.

Als sich die dominierenden Velberter einen Fehlpass in der eigenen Hälfte erlaubte, bestraften die Düsseldorfer das mit dem erneuten Führungstreffer. Danach bewies aber dann Kevin Zamkiewicz seine Qualität im Torabschluss.

Nach einem Pass von Jan-Steffen Meier in die Tiefe traf er zunächst zum 2:2 und zehn Minuten stand er nach einem Querpass von Fatih Özbayrak richtig, nahm den Ball an und schickte den Torwart in die falsche Ecke. Wenig später traf der Torjäger mit einem sehenswerten Lupfer sogar noch ein drittes Mal, doch der Schiedsrichterassistent an der Linie hatte eine Abseitsposition gesehen und so wurde der Treffer nicht anerkannt.

„Kevin hat sich schnell in die Mannschaft integriert und macht momentan genau das, wofür wir ihn geholt haben“, sagte der Sportliche Leiter Michael Kirschner. Bereits am Mittwoch geht die Testspielreihe für die Velberter weiter, dann sind sie beim Bezirksligisten ASV Mettmann zu Gast.

TVD: Furuya (46. Lingk), Sealiti, Meier (63. Zent), El Boudihi, Eschen (46. Haub), Tabata, Winterfeld (46. Fagasinski), Ellguth, Zamkiewicz, Rybacki (46. Özbayrak), Oberlies (72. Kosan).

Tore: 1:0 (16.), 1:1 Fagasinski (51.), 2:1 (58.), 2:2 Zamkiewicz (62.), 2:3 Zamkiewicz (72.).