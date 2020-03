Das war der Tag der Velberter Reserven in der Kreisliga A. Die Zweitvertretungen des TVD und des SC gewannen ihre Partien jeweils mit 3:0.

TVD Velbert II – SSV Sudberg 3:0 (1:0). TVD-Trainer Tim Chudzinski fiel ein Stein vom Herzen, nach acht sieglosen Spielen gelang seiner Mannschaft der ersehnte dreifache Punktgewinn. „Den letzten Sieg haben wir im Oktober geholt, damals waren wir sogar kurzzeitig mal Tabellenführer“, erinnerte sich der Coach. Da sein Team zuletzt zu viele Gegentore kassiert hatte, verordnete er eine neue Taktik. „Zu Beginn der Saison haben wir mit unserem offensiven Pressing viele Punkte geholt, aber irgendwann ist man dann auch mal ausgelesen“, hatte er festgestellt und ließ seine Auswahl bewusst defensiver agieren.

Dass Murad Ali-Khan mit einer feinen Einzelleistung schon früh den Führungstreffer erzielte, spielte den Dalbecksbäumern dabei noch zusätzlich in die Karten. Die Gäste fanden in der TVD-Deckung kaum eine Lücke, meist kamen sie durch Standardsituationen vor das Velberter Tor, doch Schlussmann Mauritz Mißner, „Leihgabe“ aus dem Oberligakader, löste seine Aufgaben souverän. Als die Sudberger immer mehr riskierten, hatten die Platzherren Räume für Konter, einen nutzte wieder Ali-Khan aus spitzem Winkel zum 2:0.

Routinier Danny Kotyrba erzielte zwei Treffer für die Clubberer gegen Ronsdorf. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

In der Schlussphase traf dann auch noch Felix Rades, doch der Schiedsrichter hatte ein Handspiel erkannt und erkannte das Tor nicht an. In der Nachspielzeit war Rades dann aber doch noch einmal auch offiziell erfolgreich und stellte mit seinem Treffer zum 3:0 den Endstand her.

„Der Sieg fiel vielleicht aufgrund der Spielanteile einen Ticken zu hoch aus“, gab Chudzinski ehrlich zu und merkte an: „Die Mannschaft hat aber erkennen können, dass man auch mit einem Defensivspiel erfolgreich sein kann, wenn man Geduld hat.

TVD II: Mißner, C. Karabulut (77. Laczny), Braukmann, Brettmann, Eckhoff (61. Weiß), B. Karabulut (64. Dreher), Rades, Eßer, Schulten, Ali-Khan, Busch.

Tore: 1:0 Ali-Khan (3.), 2:0 Ali-Khan (65.), 3:0 Rades (90.+3).

TSV Ronsdorf – SC Velbert II 0:3 (0:1).

„Das war ein schwer erkämpfter Sieg, auch wenn das Ergebnis sehr deutlich ist, aber die Entscheidung fiel erst in den letzten zehn Minuten“, kommentierte „Bobby“ Schwarz, der gemeinsam mit Andreas Nitas das SC-Trainerduo bildet, den 3:0 Erfolg über die Rsonderfer Zweitvertretung. Die Platzherren kamen besser in die Partie und setzten die SC-Auswahl zunächst unter Druck, doch die konnte sich nach einer Viertelstunde befreien.

Plötzlich gelangen den Gästen einige ansehnliche Kombinationen und Mitte der ersten Hälfte gingen sie sogar in Führung. Nach einem Freistoß von Lukas Sender kam der Ball zu Mike Lewicki, dessen Schuss der TSV-Torwart nur abklatschen lassen konnte. Danny Kotyrba stand richtig und traf aus fünf Metern zum 1:0.

Kurz darauf passte Kotyrba auf Lewicki, der das 1:1 Duell mit dem Torhüter jedoch verlor und seine Chance vergab. Kurz vor der Pause hatten die Clubberer dann Glück, dass bei einem Gewühl im Strafraum kein Ronsdorfer den Ball richtig traf, so dass der letztlich bei Keeper Daniel Schäfer landete. Ansonsten wurde der SC-Schlussmann aber wenig beschäftig. Mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten sorgten die Velberter dann in der Schlussphase für die Entscheidung.

Nach einer Balleroberung im Mittelfeld passte Ricardo Beckmann auf Cedric Bestler, der alleine aufs Tor zulief und zum 2:0 einschob. Kurz darauf nahm Kotyrba nach einem Pass von Max Varivoda über die Abwehr den Ball mit der Brust an und mit und vollendete zum 3:0 Endstand. „Bis auf die Anfangsminuten haben wir das Spiel kontrolliert und aus einer gut gestaffelten Abwehr gespielt“, resümierte Schwarz und stufte den Sieg als verdient ein. Damit behauptete die SC-Auswahl Tabellenplatz drei als beste Velberter Mannschaft.

SC II: Schäfer, Kniszewski, Bestler, Zahner, Varivoda, Nolte (83. Nitas), Sender (60. Beckmann), Lewicki (76. Akyüz), Kotyrba, Voge, Schwarz - Tore: 0:1 Kotyrba (26.), 0:2 Bestler (81.), 0:3 Kotyrba (83.)