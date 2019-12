Velbert. Fußball-Oberligist TVD Velbert revanchiert sich mit dem 2:0-Erfolg in Birth über den ETB für die unglückliche Hinspiel-Niederlage am Uhlenkrug.

TVD Velbert nimmt gegen den ETB Revanche

Wie die erste Oberligasaison in der Geschichte des TVD Velbert begann, so wurde sie vorerst auch beendet, nämlich mit einem Sieg. Mit dem 2:0-Erfolg nahmen die Dalbecksbäumer die erhoffte Revanche für die unglückliche Hinspielniederlage. Bei ungemütlichem Wetter spendierte die Fußballabteilung den 137 Zuschauern, die sich trotz Regens und Kälte nach Birth gewagt hatten, Glühwein und die Kicker sorgten mit ihren beiden Toren für gute Stimmung unter ihren Anhängern.

Glühwein für alle in der Grimmert-Arena

Die ersten 20 Minuten gehörten dann auch den Platzherren, die mehr Ballbesitzanteile hatten und schon früh in Führung gingen. Nach einer schönen Kombination über Ahmet Efe Aris und Jeffrey Tumanan landete der Ball bei Björn Kluft, der im Strafraum gefoult wurde. Tumanan schickte beim fälligen Elfmeter den Torhüter in die falsche Ecke und es hieß 1:0. Mit zunehmender Spieldauer wurde die ETB-Auswahl offensiver und hatte Mitte der ersten Halbzeit eine Großchance, als ein Schuss aus 18 Metern nur knapp über die Latte des Velberter Tores strich. „Das war wohl so etwas wie ein Weckruf für die Essener“, stellte der Sportliche Leiter Michael Kirschner fest, denn danach setzten sich die Gäste mehrfach über außen durch, doch fanden die Flanken zunächst keinen Abnehmer im Zentrum.

TVD-Stürmer Björn Kluft schaltete vor dem entscheidenden 2:0 am schnellsten, er erkämpfte sich den Ball gegen die Abwehr der Schwarz-Weißen und legte daan für den Torschützen Efe Aris auf. Foto: Stefan Rittershaus

Dass die Dalbecksbäumer mit der Führung in die Pause gehen konnte, hatten sie auch Efe Aris zu verdanken, denn der stand bei einem Schuss aus acht Metern auf der Linie genau richtig und rettete für Torhüter Goro Furuya, der den Ball nicht mehr hätte abwehren können.

Bäumer nutzen Fehler der ETB-Abwehr zum entscheidenden zweiten Treffer

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie ausgeglichen, beide Mannschaften spielten mutig nach vorne und drängten auf das 2:0 bzw. den Ausgleich. Aufgrund des heftigen Windes und des nassen, rutschigen Kunstrasens kam aber nicht jeder Ball an und so ergaben sich nur wenige zwingende Chancen auf beiden Seiten. So nutzten nach einer Stunde die Gastgeber den ersten Fehler der Schwarz-Weißen zur Entscheidung. Ein Essener spielte aus 25 Metern den Ball zurück auf den Torwart, der aber damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Kluft spritzte dazwischen, erlief sich das Spielgerät und legte quer auf Efe Aris, der direkt abzog und zum 2:0 traf. Fast hätte Tumanan sogar noch das 3:0 erzielt, doch er traf mit seinem Freistoß aus 20 Metern nur die Latte.

Die Ruhrstädter hätten den Anschlusstreffer machen können oder vielleicht sogar müssen, doch ein Angreifer köpfte sechs Meter vor dem Tor freistehend einen halben Meter über die Latte. „Wir haben die entscheidenden Tore gemacht, deshalb ist unser Sieg wohl am Ende auch verdient. Das 2:0 war ein Geschenk, das wir so kurz vor Weihnachten gerne angenommen haben“, sagte Michael Kirschner. „So ein Sieg zum Ende des Jahres tut gut und ist natürlich auch gut für die Stimmung auf der anschließenden Weihnachtsfeier“, betonte der Sportliche Leiter.

TVD: Furuya, Sealiti, Bleckmann, Kluft, Tumanan (81. El Boudihi), Zent (60. Meier), Özbayrak, Efe Aris (87. Eschen), Ellguth, Oberlies (46. Fagasinski), Haub. - Tore: 1:0 Tumanan (8./Strafstoß), 2:0 Efe Aris (60.). - Schiedsrichter: Sven Schreiber. - Zuschauer: 137