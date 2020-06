TVD Velbert präsentiert vier weitere Zugänge

Velbert. Oberligist TVD Velbert holt früheres „Fohlen“ Florian Schikowski, aus der ersten polnischen Liga sowie Marius Heck und zwei junge Torhüter.

Der Kader ist womöglich noch nicht komplett, das zweite Quartett der Zugänge aber schon. Nachdem Fußball-Oberligist TVD Velbert in der vergangenen Woche die ersten vier Verpflichtungen präsentiert hat, stellen die Bäumer nun die nächsten vier Neuen vor: Die Mittelfeldspieler Florian Schikowski und Marius Heck sowie die Torhüter Marvin Oberhoff und Max Nawrath.

Vor allem in Person von Florian Schikowski erhoffen sich die Velberter eine Verstärkung. Der in Mettmann geborene und in Düsseldorf aufgewachsene Mittelfeldspieler wechselt vom polnischen Erstligisten und Spitzenclub Lechia Gdansk (Stadt Danzig) nach Birth.

In der UEFA-Youth League gegen Barcelona und Manchester City

Der ehemalige polnische U18/U19/U20 Nationalspieler war auch für eine Spielzeit an den SV Straelen ausgeliehen und kam dort zu 20 Regionalligaeinsätzen. Sein fußballerisches Können erlernte Florian im „Fohlenstall“ des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, für die er dort auch in der UEFA Youth League u.a. gegen Manchester City, FC Barcelona und Celtic Glasgow zum Einsatz kam und traf. In der U19 Bundesliga erzielte er für die Borussia einen tollen Wert mit 13 Toren und neun Vorlagen.

Marius Heck (mitte9 hat für RW Oberhausen in der U 19-Bundesliga gespielt, hier gegen BVB-Kapitän Ramzi Ferjani. Foto: Sebastian Stachowiak

Ebenfalls sehr flexibel einsetzbar ist im offensiven Mittelfeld Marius Heck (19), der aus der U19 Bundesliga von Rot-Weiss Oberhausen kommt und zuletzt bei Eintracht Trier gespielt hat.

Wie bereits auch die TVD-Spieler Lukas Lingk, Umut Yildiz, Alex Fagasinski oder auch Jeffrey Tumanan hat Marius Heck die Farben des FC Schalke 04 getragen und kam dort in den Nachwuchs-Bundesligamannschaften zum Einsatz. Zudem war er U16 Nationalspieler.

Junges Torhüter-Team bei den Bäumern

Bei seinen Torhütern setzt der TVD Velbert auf die Jugend. Um auf drei Keeper zugreifen zu können, holten die Bäumer neben Lukas Lingk (19) nun Marvin Oberhoff (22). Er kommt vom Verein des neuen Trainers Marc Bach, vom VfB Hilden 03. Hier und beim DSC 99 Düsseldorf hat er es bereits auf in seiner jungen Laufbahn bereits auf 64 Oberligaspiele gebracht – sicher auch ein Verdienst der Nachwuchsabteilungen des 1.FC Köln (U17 bis U19) sowie auch der SG Unterrath, Fortuna Düsseldorf und Bayer 04 Leverkusen.

Ins junge Torhüter-Team kommt zudem der 18-jährige Max Nawrath, der sich mit starken Leistungen in der Niederrheinliga bei U19 von Arminia Klosterhardt und zuvor beim ETB SW Essen empfiehlt.

Bei den Schwarz-Weißen hatten auch Robin Fechner und Leon Janberk Anadol, die zusammen mit Justin Härtel und Fabio die Gaetano das Quartett der ersten vier Neuen bilden. Damit hat der TVD Velbert bei neun Abgängen bereits acht Zugänge beisammen. Der Kader nimmt Konturen an