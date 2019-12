TVD Velbert verschläft den Anfang und wird bestraft

Aufgrund einer schwachen Anfangsphase und dem daraus resultierenden 0:2 Rückstand nach nicht einmal einer Viertelstunde, kam der TVD Velbert beim Gastspiel in Bocholt für den Sieg nicht mehr in Frage.

Die Gäste schienen gedanklich noch nicht wirklich auf dem Platz zu sein, da stand es bereits 0:1. Ein Bocholter stand im Strafraum frei, wurde zwölf Meter vor dem Tor angespielt, nahm den Ball geschickt mit und traf aus der Drehung unhaltbar ins Eck. Das 2:0 erzielte der Ex-Velberter Pascale Talarski (SSVg), der mit einen „Flatterball“ aus 22 Metern erfolgreich war.

Die TVD-Stürmer müssen einiges einstecken

„Da fehlten unserem Torhüter vielleicht ein paar Zentimeter, um den Ball aus dem Winkel zu fischen“, kommentierte der Sportliche Leiter Michael Kirschner diese Szene und stellte fest: „Wir waren in dieser Phase einfach nicht so aggressiv und gallig wie der Gegner. Unsere Angreifer Björn Kluft und Jeffrey Tumanan hatten einen guten Tag, wurden aber von den Bocholtern hart und oft regelwidrig attackiert. Da hätten wir uns vom Schiedsrichter gewünscht, dass er das unterbindet“, sagte Kirschner. So wurde Tumanan nach einem tollen Pass in die Schnittstelle von Kluft im Strafraum zu Fall gebracht, doch die Pfeife des Unparteiischen blieb stumm. „Jeff wurde klar weggeschubst.“

Youssef El Boudihi hatte die Chance auf den Anschlusstreffer, doch er traf mit seinem Schuss nur das Außennetz. Die Platzherren waren dagegen präziser im Abschluss, nach einem Ballverlust der Dalbecksbäumer im Spielaufbau schalteten sie schnell um und auf 3:0. TVD-Trainer Hüzeyfe Dogan reagierte in der Pause und nahm zwei Einwechslungen vor, die dem Spiel seiner Mannschaft erkennbar guttaten. Ahmet Efe Aris ließ zwei Gegenspieler aussteigen, passte in die Schnittstelle auf Tumanan, der den FC-Torhüter ausspielte und auf 1:3 verkürzte.

Die Reaktion der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten, nur zwei Minuten später stellten sie den Drei-Tore-Vorsprung wieder her, als ein Bocholter gedankenschnell einer Hereingabe entgegenlief und aus kurzer Distanz den Ball am kurzen Pfosten über die Linie drückte.

Bäumer fordern mehrfach vergeblich Elfmeter

Die Gäste bewiesen aber Moral, gaben nicht auf und wurden belohnt. Nach einer bereits abgewehrten Flanke köpfte Mohamed Sealiti den Ball wieder in den Strafraum, wo Tumanan mit seiner Direktabnahme auf 2:4 verkürzte. Kurz darauf gab es erneut eine strittige Szene, als Fatih Özbayrak im Strafraum gestoppt wurde. „Auch hier hätte man Elfmeter geben können oder sogar müssen“, berichtete Kirschner.

In der Schlussphase verwerteten die Bocholter dann einen Konter zum 5:2 Endstand.

„Bocholt hat eine spielstarke Truppe, war aber defensiv nicht unverwundbar. Leider hatten wir diesmal kein Glück mit den Schiedsrichterentscheidungen“, resümierte der Sportliche Leiter.

TVD: Furuya, Sealiti, Bleckmann, Meier, El Boudihi, Kluft (78. Ellguth), Tumanan, Fagasinski (64. Özbayrak), Zent (46. Aris), Oberlies (72. Weber), Haub. Tore: 1:0 (3.), 2:0 (12.), 3:0 (43.), 3:1 Tumanan (52.), 4:1 (54.), 4:2 Tumanan (67.), 5:2 (88.).