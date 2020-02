U 23 der SSVg Velbert schlägt zur Premiere die Germanen

Mit einem 4:2 Sieg gegen den SSV Germania Wuppertal startete die U 23 der SSVg Velbert erfolgreich in die restlichen Spiele der Rückrunde. Die Velberter ließen von Beginn an erkennen, dass sie sich für die Niederlage in der Hinserie revanchieren wollten und kamen früh zur Führung. Alexander Grimmert störte die Gäste früh im Aufbau, so dass der Ball im Seitenaus landete. Den Einwurf führte er schnell aus, Ivan Prcela schirmte den Ball gut ab und legte für Athanasios Xiros auf, der das 1:0 erzielte.

Danach sahen die Zuschauer einige kuriose Minuten, in denen der Schiedsrichter im Mittelpunkt stand. Als Prcela schon am Torwart vorbei war und den Ball nur noch über die Torlinie schieben musste, wurde er vom Schlussmann zu Boden gerissen, ohne dass diese Aktion geahndet wurde.

Mannschaften warten vergeblich auf die Elfmeterpfiffe

Wenig später ereignete sich eine ähnliche Szene, doch auch da blieb die Pfeife des Schiedsrichters stumm. Als kurz darauf an der Strafraumgrenze Filippas Filippou gefoult wurde und die Velberter Freistoß reklamierten, schalteten die Wuppertaler schnell um und kamen nach einem langen Pass in die Spitze zum Ausgleich. Kurz vor der Pause spielte ein Germania-Akteur einen Rückpass auf seinen Torwart, Zakaria Amezigar erlief sich den Ball, ließ sich auch durch ein Foul nicht aufhalten und erzielte das 2:1.

Als die Schwebebahnstädter nach der Pause angesichts des Rückstands offensiver agierten, ergaben sich für die SSVg-Auswahl Räume, die sie auch zu nutzen wussten. Nach einem gelungenen Konter scheiterte Ilias Zibuh zwar zunächst noch am Torwart, im Nachschuss erhöhte Xiros aber auf 3:1.

Als die Wuppertaler eine kurze Unaufmerksamkeit der Velberter Defensive zum Anschlusstreffer nutzten, kam bei ihnen noch einmal kurz Hoffnung auf, die Prcela jedoch nur eine Minute später mit dem Treffer zum 4:2 Endstand umgehend zerplatzen ließ.

„Wir hatten eine ganz junge Truppe auf dem Platz, die aber eine richtig gute Leistung gebracht hat. Wir haben auch nach dem 1:1 die Ruhe behalten, waren läuferisch und in den Zweikämpfen enorm stark, so dass der Sieg absolut verdient ist“, befand Trainer Murat Aksoy.

SSVg U 23: Schepe, Weber, Grammozis (81. Cyrys), Z. Amezigar, Xiros, A. Amezigar (72. Ejupi), Prcela, Raouah (60. Zibuh), Bilgen, Grimmert (84. Yilmaz), Filippou.

Tore: 1:0 Xiros (6.), 1:1 (10.), 2:1 Z. Amezigar (38.), 3:1 Xiros (65.), 3:2 (76.), 4:2 Prcela (77.)