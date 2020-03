Erfolge für des Velberter Duo in der TT-Verbandsliga: Der TTC SW Velbert seine Erfolgsserie mit einem 9:4-Sieg gegen TTG Langenfeld fort und bleibt Zweiter der Tabelle. Die Drittvertretung der Union holte mit dem nicht unbedingt erwarteten 9:5-Erfolg gegen den Tabellenfünften TTSG Lüdenscheid weitere wichtige Punkte.

SV Union Velbert III –TTSG Lüdenscheid 9:5. Auf Wunsch des Gastes war die Begegnung vorverlegt worden. Das half den Hausherren, die eine spielstarke Aufstellung aufbieten konnte. Die Gäste hatten am Vorabend in Bestbesetzung gegen Abstiegskandidat Germania Wuppertal verloren und damit die Situation für die Unioner verschärft, die aber das Glück hatten, dass die Lüdenscheider ohne ihren Spieler Nummer zwei, Becker, antraten.

Die Gäste, die das Hinspiel deutlich gewonnen hatten, gingen nach den Doppeln in Führung. Misinsky/Stein (9:11 nach 3:8) und Schwalfenberg/Jungblut (8:11) unterlagen knapp im fünften Satz, während Kley/Wolter gewinnen konnten.

Gegen die starke Nummer eins, Peter Petrovic mussten sowohl Vladimir Misinsky als auch Lennart Kley Niederlagen hinnehmen. Wolter, Jungblut und Stein spielen stark auf. Dafür blieben auf der anderen Seite mit Frank Wolter, Rainer Jungblut und Jona Stein gleich drei Unioner ohne Niederlage.

Da konnte das Verlustspiel von Christoph Schwalfenberg verkraftet werden. Die Gastgeber machten aus einem 5:5 einen 9:5-Sieg und hielten die Mannschaften auf den Abstiegsrängen auf Abstand.

SVU III: Kley 1, Misinsky 1, Wolter 2, Jungblut 2, Stein 2, Schwalfenberg, Kley/Wolter 1.

Michal Wierzchowski holte für den TTC SW drei Punkte. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

TTC SW Velbert –TTG Langenfeld 9:4. Weiter gut in Form zeigt sich das in der Rückrunde noch ungeschlagene Team des TTC SW Velbert. Gegen Langenfeld gelang mit dem 9:4 die erfolgreiche Revanche für die knappe 7:9-Hinspielniederlage.Die Hausherren gerieten nach dem Verlust der Doppel Gürsching/Ehlert (1:3) und Hosseini/Nussbaum (2:3) in Rückstand.

Danach verloren nur noch Younes Gürsching (2:3) und Raphael Nussbaum (2:3) jeweils ein Einzel. Alle anderen Partien gingen an die Hausherren, die gleich drei Spiele dabei hatten, die ungeschlagen blieben. Damit behaupteten die „Schwarz-Weißen“ den zweiten Tabellenplatz.

TTC SW: Wierzchowski 2, Gürsching 1, Priestley 2, Ehlert 2, Hosseini 1, Nussbaum, Wierzchowski/Priesrley 1.