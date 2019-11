Union Velbert empfängt Spitzenreiter Hertha BSC

Niederberg. Velbert will der Hertha in der 3. Bundesliga einen großen Kampf liefern. In der Verbandsliga prüft TTC Velbert Spitzenreiter Bor. Düsseldorf III

Am vorletzten November-Spieltag hat Drittligist SV Union Velbert mit Spitzenreiter Hertha BSC Berlin den Meisterschaftsfavoriten zu Gast. In der Regionalliga tritt SV Union Velbert II zuhause gegen TG Obertshausen an. Auch die Verbandsligisten haben Heimrecht: TTC SW Velbert gegen Borussia Düsseldorf III und Nachbar SV Union III gegen TTG Menden.

3. Bundesliga

Hoher Besuch beim SV Union: Am Sonntag gibt sich der bislang ungeschlagenen Tabellenführer Hertha BSC Berlin die Ehre. Die Bundeshauptstädter waren in den vergangenen Jahren immer wieder als Favorit mit Aufstiegsambitionen angetreten, spielten aber nie so konstant und erfolgreich wie in dieser Saison. Mit den Neuzugängen Jakub Kosowski (vom Zweitliga-Aufsteiger Köln) und Hartmut Lohse (Schwarzenbek) hat Hertha alle sechs Punktspiele gewonnen. Nur beim 6:4 in Schwarzenbek (ohne Spitzenspieler Philipp Floritz) war es knapp.

Die Begegnung beginnt trotz des stillen Feiertags wie gewohnt um 14 Uhr, da die Unioner auf Wunsch der Berliner eine Sondergenehmigung bei der Bezirksregierung einholten. Die Berliner spielen zuvor am Samstagabend bereits beim starken Neuling Champions Düsseldorf und werden auch dort gefordert sein.

Die Unioner (bislang nur eine Niederlage beim 4:6 gegen Hannover) müssen auf den jungen Amerikaner Michael Minh Tran verzichten, der bei den Jugend-Weltmeisterschaften in Kokat (Thailand) spielt. Dafür kommt erstmals Neuzugang Constantin Cioti (zuletzt beim Zweitliganeuling TV Leiselheim) zum Einsatz. Neben den bewährten Kräften Lars Hielscher und Patrik Klos wird Adrian Dodean für den SV Union aufschlagen. Die Velberter wollen dem Favoriten „einen großen Kampf“ liefern, wie Vorstandsmitglied Michael Hinz verspricht.

Regionalliga

In der Regionalliga hat Neuling SV Union II mit der TG 1860 Obertshausen einen Gegner am Tisch, der schon einige Jahre in dieser Klasse spielt. Bei den Velbertern ist noch offen, ob Timi Köchling nach seinen Rückenbeschwerden wieder antreten kann. Die Gäste aus Hessen, die den Klassenverbleib als Ziel ausgegeben haben, sind mit 5:7 Punkten auf einem guten Weg dahin.

Union II hofft auf den Einsatz von Timi Köchling Foto: Joerg Fuhrmann

Unterschätzen sollten die Unioner den Gegner nicht, brachte Obertshausen doch dem Tabellenzweiten Kassel die bislang einzige Niederlage bei, während die Unioner gegen Kassel unterlagen (6:9). Das Team von Kapitän Marvin Dietz muss also in heimischer Halle (Samstag ab 17.30 Uhr) schon die Bestform abrufen, will man die gute Position an der Tabellenspitze verteidigen.

Verbandsliga

Der TTC SW Velbert hat mit drei Siegen in Folge inzwischen Rang vier erobert, steht nun aber beim Heimspiel (ab 18 Uhr) gegen Spitzenreiter Borussia Düsseldorf III vor einer schweren Aufgabe. Es wird auch darauf ankommen, in welcher Besetzung die „Schwarz-Weißen“ antreten können. In Bestform können sie auch den Landeshauptstädern Probleme bereiten.

Ein vermeintlich leichtes Heimspiel bestreitet Ligagefährte SV Union Velbert III gegen das sieglose Schlusslicht TTG Menden. Die Unioner hatten zuletzt mit Personalsorgen zu kämpfen und werden auch diesmal nicht in Bestbesetzung antreten können.

Dennoch soll es zu einem Sieg reichen, um den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu wahren. Auf Wunsch der Gäste beginnt die Partie am Samstag schon um 16 Uhr.

Bezirksklasse

Die Herren des 1. TTC 31 Heiligenhaus wollen nach dem 9:1 beim Nachholspiel in Kupferdreh auch die Heimpartie am Samstag gegen den TSV Gruiten gewinnen. Die Kalkstädter haben bislang erst zwei Spiele gewonnen und immer wieder Aufstellungssorgen, die „31er“ sind Favorit und hoffen auf den Nachbarn SV Union Velbert IV, der schon am Freitagabend den Spitzenreiter TSV Fortuna Wuppertal II zu Gast haben. Die Gäste verloren nur das Auftaktspiel in Heiligenhaus, zeigten aber beim letzten 9:7 in Ratingen, dass sie nicht unfehlbar sind.

Die Hausherren, so sie denn in Bestbesetzung antreten können, wären dann ein zu beachtender Gegner. Aufsteiger TTC SW Velbert II ist in der Kreisstadt bei Mettmann-Sport II eher in der Außenseiterrolle. Zudem kommt es darauf an, ob das Team wieder Spieler an die erste Mannschaft „abgeben“ muss