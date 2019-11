In der Tischtennis-Regionalliga imponierte SV Union Velbert II mit einem deutlichen 9:2 gegen Obertshausen und baute den Vorsprung auf Verfolger Kassel (5:9 in Bergneustadt) auf vier Punkte aus.

Die Velberter mussten erneut auf den verletzten Timi Köchling verzichten, konnten dafür aber den erfahrenen Jens Berkenkamp aufbieten. Bei den Gästen aus Hessen fehlten neben dem bislang noch nicht eingesetzten Ernst Fischer (Nummer sechs) auch der kroatische Neuzugang Luka Fucec (Position drei) und der bislang für Fischer eingesetzte Edin Donlagic aus der Zweitvertretung.

Das spielte natürlich den Unionern in die Karten, die zudem das dritte Doppel durch Kley/Dietz kampflos gewannen, da der Ersatzspieler der Gäste, Lennart Dürr, seine Spiele abgab.

Starke Leistungen in den Einzeln

Zuvor hatten Dodean/Walter mit 3:1 Sätzen gewonnen, für Brosig/Berkenkamp gab es eine knappe Niederlage (9:11, 11:8, 6:11, 18:20). Bei den folgenden Einzelbegegnungen gab es insbesondere im oberen Paarkreuz starke Leistungen aller Akteure mit hochklassigen Ballwechseln und spannenden Sätzen.

Dabei setzte sich Thomas Brosig zweimal knapp im fünften Satz durch, wobei er im zweiten Einzel den Entscheidungssatz nach 1:5 über 5:7 und 8:10 noch 14:12 gewann. Adrian Dodean verlor das zweite Einzel trotz guter Leistung in Satz fünf, musste aber in dieser Partie außergewöhnliche viele Netz- und Kantenbälle des Gegners „einstecken“.

Verdiente Siege im unteren Paarkreuz

Jens Berkenkamp und Karl Walter sorgten mit ihren am Ende verdienten 3:1-Siegen für Punkte im mittleren Paarkreuz. Lennart Kley gewann 3:0 und Marvin Dietz blieb kampflos Sieger. So stand am Ende ein unerwartet deutlicher 9:2-Sieg zu Buche, der verdient war, aber durch die Ersatzgestellung bei den Gästen begünstigt wurde.

Nun ist Aufsteiger SV Union II schon vor der letzten Hinrundenpartie gegen Fehlheim Vorrundensieger der Regionalliga mit vier Punkten Vorsprung vor dem SVH 1945 Kassel, dem einzigen Team, das die Velberter bezwingen konnte.

SVU II: Dodean 1, Brosig 2, Berkenkamp 1, Walter 1, Kley 1, Dietz 1, Dodean/Walter 1, Kley/Dietz 1.