Union Velbert II verteidigt die Tabellenführung

Neviges. Union Velbert II müht sich zum wenig glanzvollen 9:6-Erfolg über die TG Neuss – das reicht, um in der Regionalliga ganz vorne zu bleiben

Die Zweitvertretung des SV Union Velbert behauptete den Spitzenplatz in der Tischtennis-Regionalliga mit einem 9:6-Erfolg gegen TG Neuss, versprühte aber keinen Glanz.

Bei den Gästen fehlten die Stammspieler Nummer eins (Barbolin), der bislang nur fünfmal eingesetzte Lang sowie Lenzen. Die Ersatzleute an Position fünf und sechs treten sonst in der Bezirksklasse (unter anderem der jüngere Bruder von Karl Walter, Conrad) an.

Umkämpfte Fünf-Satz-Spiele

Die Unioner ersetzten den verletzten Marvin Dietz durch Markus Tekaat, der mit Habibie Wahid das Doppel gewann. Dodean/Walter hatten zuvor gepunktet. Pech hatten Brosig/Köchling, die nach einem 0:2-Satzrückstand bravourös zurückkamen (10:12, 8:11, 11:2, 11:2) und dann im Entscheidungssatz knapp mit 11:13 verloren.

Auch die beiden Einzel von Adrian Dodean und Thomas Brosig gingen mit knappen Entscheidungen im fünften Satz an die Neusser.

Timi Köchling stellte mit einem 3:1 den Ausgleich her. Dann verlor Karl Walter trotz guter Leistung knapp in Satz fünf. Wahid (3:0) und Tekaat („wackelte im vierten Satz“ gegen Walter) spielten das 5:4 heraus. Es blieb weiter ganz eng.

Denn im zweiten Durchgang holten die Gäste erneut beide Punkte im oberen Paarkreuz gegen Dodean (2:3) und Brosig (0:3).

Beim 5:6-Rückstand holte Timi Köchling mit starker Leistung gegen Ahrens (8:11, 11:9,1 4:12,9:11,11:7) den wichtigen Punkt zum 6:6. Der Rest war dann Formsache: Karl Walter (3:1) sowie erneut Wahid und Tekaat (jeweils 3:0) waren ihren Gegnern überlegen und machten mit ihren beiden Punkten den 9:6-Sieg perfekt.

Ehrlicher Kommentar von Thomas Brosig: „Das war magere Kost heute. Wir sind mit einem „blauen Auge“ davon gekommen.“

SVU II: Dodean, Brosig, Köchling 2, Walter 1, Wahid 2, Tekaat 2, Dodean/Walter 1,Wahid/Tekaat 1