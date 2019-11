Union Velbert kann Hertha BSC nicht stoppen

Gegen den Tabellenführer war kein Kraut gewachsen: Trotz eines tapferen Kampfes kassierte SV Union Velbert in der 3. Bundesliga eine 1:6-Niederlage. Die Gäste aus der Bundeshauptstadt kamen mit großem Selbstvertrauen, hatte sie doch noch keine Partie verloren und am Vortag mit dem 6:0 beim TTC Champions Düsseldorf ihre Klasse unter Beweis gestellt.

Ex-Nationalspieler haben Nase vorn

In Neviges waren die Doppel zu Beginn durchaus umkämpft: Hielscher/Brosig gewannen Satz eins nach 4:0, 6:2 und 9:10 noch mit 12:10. Nach einem 3:11 lief es wieder besser und mit 11:5,11:7 gelang ein 3:1-Erfolg. Am anderen Tisch ging es über die volle Distanz von fünf Sätzen. Nach 7:11, 11:4, 4:11, 11:8 hatten die Gäste mit den Ex-Nationalspielern Floritz und Wosik das bessere Ende für sich.

Beim ersten Einzel verlor Lars Hielscher, der zunächst wegen Rückenschmerzen in Erwägung zog, nicht anzutreten, dann aber doch für sein Team spielte, die ersten beiden Sätze 8:11,8:11. Satz drei ging mit 11:6 (nach 8:0-Vorsprung) an den Nevigeser. Im vierten Satz holte er noch einmal ein 2:7 auf (8:8), unterlag dann aber unglücklich mit 8:11. Nach dem knapp verlorenen ersten Durchgang (9:11) hatte Neuzugang Constantion Cioti, dem man seinen Trainingsrückstand in seinem ersten Punktspiel anmerkte, keine echte Siegchance mehr.

Kapitän Thomas Brosig sah eine verdiente, aber zu hoch ausgefallenen Niederlage seines Teams. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Lange offen war die Partie von Patrik Klos, der eine spannende Begegnung im fünften Satz verlor. Adrian Dodean gewann Satz eins deutlich und verpasste nach verlorenen Durchgängen den Entscheidungssatz nur knapp (9:11).

Lars Hielscher verliert hauchdünn

Das letzte Einzel, das in die Wertung kam, bestritt Lars Hielscher gegen Philipp Floritz. Der Berliner war in einem hochklassigen Match der Glücklichere und gewann mit 14:12 im entscheidenden fünften Satz.

Damit hatten Hertha 6:1 gewonnen. SVU-Kapitän Thomas Brosig, der diesmal nur im Doppel zum Einsatz kam, stellte fest: „Die Berliner haben eine richtig starke Mannschaft und verdient gewonnen. Das Ergebnis ist aufgrund des Spielverlaufs aber zu hoch ausgefallen.“

SV Union: Hielscher, Cioti, Klos, Dodean, Hielscher/Brosig 1.